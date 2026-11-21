PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Fulam je stara Sitijeva mušterija
Vreme čitanja: 1min | sub. 21.11.26. | 11:37
Pročitajte nekoliko predloga za 21. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Iako je Crvena zvezda obezbedila jesenju titulu, ova utakmica joj je veoma važna kako bi se dodatno podigla atmosfera pred gostovanje Gentu u LK. Radnik je jedina domaća ekipa koja je ove sezone izbegla poraz od izabranika Alberta Rijere (0:0), ali ne sumnjamo u prelaz 1-1. Ako domaćin bude vodio sa bar dva gola na poluvremenu Mozzart RELAX vam garantuje prolaz.
Poluvreme - Kraj
Prethodni put Mančester Siti vezao je tri poraza u Premijer ligi pre dve godine. Tačnije, tada ih je bilo četiri, a da im se to ne bi ponovilo i sada raspoloženi Erling Haland i njegovi saigrači moraju da se pokažu protiv rivala koji ni sam ne blista i kojeg redovno dobijaju. Mozzart RELAX vam i ovde pomaže da brže zaokružite ishod.
Konačan ishod
Jedini poraz Lacio je doživeo još sredinom avgusta u Kup utakmici protiv Mantove. Tada nije izgledalo da će sredinom novembra biti lider na tabeli; prednost koju ima nije velika i očekuje ga još puno borbe i iskušenja, ali kec je sada siguran. Ako vam je kvota mala, tu je 1&3+. Kao i ostale utakmice iz Serije A i ova je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Kako je kalendarski stigla jesen, tako je i Real ušao u pobedonosnu seriju koju Selta neće uspeti da prekine jer je daleko od partija iz prethodne sezone. Iako momci iz Galicije preferiraju defanzivan pristup igri 1&3+ je izvesno, a mi bismo čak gađali DP 1-1 jer je veća kvota.
Dupla pobeda
Jedini bundesligaši iz nekadašnje Istočne Nemačke imaju ujednačen bilans, a Berlinci su u tekućoj deceniji imali nešto više uspeha u međusobnim duelima. No, Bikovi su u naletu i eto ih blizu vrha, pa je dvojka prilično pouzdana, a kako očekujemo i GG tipujte na kombinaciju i oslonite se na Mozzart RELAX uz koji opuštenije naplaćujete tiket.
Mozzart kombinazzije
Lil nas je navikao na to da su njegove utakmice najneefikasnije u Ligi 1, a odbrana mu je trenutno najčvršća. Rival takođe ne prima mnogo golova, te nas očekuje tvrda partija. Pošto Lionu ne ide na gostovanjima verujemo u keca, ali ako se ne slažete sa nama probajte 1X&0-2.
Konačan ishod
Arsenal se izdvojio na vrhu tabele pošto prvi pratilac Brajton ima pet bodova manje. Ipak, Tobdžije ovo gostovanje ne bi smele da shvate olako, bez obzira na formu rivala jer ih je Njukasl poslednjih godina često pobeđivao kod kuće. Mi bismo dvojku iskombinovali sa 2-3 gola.
Mozzart kombinazzije
Na prvi pogled ovo je utakmica sa kojom ne bi trebalo da imate bilo kakvih problema. Ne zbog toga što Norič malo bolje stoji na tabeli (sa tri boda više), nego zato što je vezao četiri pobede. Međutim, Kardif ume da bude neugodan protivnik, zbog čega je bolje da ih obiđete.
Konačan ishod