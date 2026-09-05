Antoan Semenjo i Erling Haland (Mančester Siti))
Antoan Semenjo i Erling Haland (Mančester Siti))
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Ošišani Haland šiša Koventri

Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 11:35

Pročitajte nekoliko predloga za 5. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

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Fiksevi dana
TURSKA 1 | 19:00
Fenerbahce - Besiktas
ID: 9936218

Od prvog velikog derbija u sezoni očekujemo spektakl u kontekstu ogromnog novca koji su i Kanarinci i Orlovi utrošili na pojačanja. Domaći teren favorizuje Fenerbahče, ali i Bešiktaš će imati šta da kaže, stoga umesto keca bolje razmotrite GG jer često dolazi ili KIXVPPX.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.67)
Fiksevi dana
ENGLESKA 1 | 16:00
Man.City - Coventry
ID: 9936815

Od kluba koji se posle četvrt veka vratio u elitu nije se ni očekivao neki spektakularan početak, mada smatramo da je Koventri ipak mogao više protiv Hala u prošlom kolu. Enco Mareska je staž na klupi Mančester Sitija otvorio pobedama i kec nema alternativu. Tipujte na 1&3+.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.4)
Fiksevi dana
ITALIJA 1 | 18:00
Inter - Napoli
ID: 9936797

Inter je pokazao da nema nameru da se oprosti od šampoionske titule, bez obzira na to koliko su se drugi pojačali. Sada mu dolazi rival koji je nezgodniji od prethodna dva (Monca i Kaljari). Napoli je izgubio od Koma, no to više ne spada u iznenađenja. Očekujemo keca i 2-3.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.67)
Fiksevi dana
NEMAČKA 1 | 15:30
Leverkusen - Union Berlin
ID: 9936803

Leverkuzen je bio učesnik najvećeg iznenađenja prvog kola, u kojem mu je debitant Elferzberg „uzeo meru“ (Farmaceuti su gubili sa 3:0, pa su u finišu smanjili na 3:2) . Možemo samo da nagađamo šta o tome misle navijači Verkselfa, koji mora da im se iskupi kako zna i ume.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.45)
Vredi probati
ENGLESKA 1 | 16:00
Nott.Forest - Tottenham
ID: 9936834

Notingem Forest je minulog vikenda namučio novi tim Andonija Iraole, a posle tog remija na Enfildu (2:2) može da se nada dobrom rezultatu i protiv Totenhema. Sparsi su među onima koji još nisu osvojili ni bod, a kvota na keca je primamljiva. Ako sumnjate, odaberite KMB 1X&2+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.5)
Vredi probati
NEMAČKA 1 | 15:30
Hoffenheim - Dortmund
ID: 9936809

TSG je prethodnog aprila prekinuo crnu seriju u duelima sa Dortmundom u Zinshajmu. Milioneri planiraju osvetu za taj poraz (2:1), a hronična Hofenhajmova nestabilnost uvećava njihove šanse. Za slučaj da niste pobornik dvojke, koja lepo plaća stavite na tiket GG ili I1-3&II1-3.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.45)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 16:15
Ath.Bilbao - Atl.Madrid
ID: 9936779

Imenjaci imaju neobičnu naviku da se naizmenično pobeđuju u Katedrali, a sada je red na Jorgandžije. Šalu na stranu, Atletiko je nešto bliži slavlju zbog kvalitetnijeg igračkog kadra, ali ako ne verujete u taj scenario, koji bi mogao da vam se prilično isplati potražite 0-2.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.4)
Za izbegavanje
ITALIJA 1 | 20:45
Roma - Atalanta
ID: 9936786

Atalanta na Olimpiko (i u goste bivšem treneru Gasperiniju) dolazi nešto umornija jer je u drugoj polovini avgusta igrala utakmice plej-ofa za plasman u LK. Međutim, Vučica nije savladala Boginju od marta 2022, zbog čega malo zaziremo od keca. Možda je bolje da ih obiđete.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)

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