PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Ošišani Haland šiša Koventri
Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 5. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Od prvog velikog derbija u sezoni očekujemo spektakl u kontekstu ogromnog novca koji su i Kanarinci i Orlovi utrošili na pojačanja. Domaći teren favorizuje Fenerbahče, ali i Bešiktaš će imati šta da kaže, stoga umesto keca bolje razmotrite GG jer često dolazi ili KIXVPPX.
Oba tima daju gol
Od kluba koji se posle četvrt veka vratio u elitu nije se ni očekivao neki spektakularan početak, mada smatramo da je Koventri ipak mogao više protiv Hala u prošlom kolu. Enco Mareska je staž na klupi Mančester Sitija otvorio pobedama i kec nema alternativu. Tipujte na 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Inter je pokazao da nema nameru da se oprosti od šampoionske titule, bez obzira na to koliko su se drugi pojačali. Sada mu dolazi rival koji je nezgodniji od prethodna dva (Monca i Kaljari). Napoli je izgubio od Koma, no to više ne spada u iznenađenja. Očekujemo keca i 2-3.
Konačan ishod
Leverkuzen je bio učesnik najvećeg iznenađenja prvog kola, u kojem mu je debitant Elferzberg „uzeo meru“ (Farmaceuti su gubili sa 3:0, pa su u finišu smanjili na 3:2) . Možemo samo da nagađamo šta o tome misle navijači Verkselfa, koji mora da im se iskupi kako zna i ume.
Konačan ishod
Notingem Forest je minulog vikenda namučio novi tim Andonija Iraole, a posle tog remija na Enfildu (2:2) može da se nada dobrom rezultatu i protiv Totenhema. Sparsi su među onima koji još nisu osvojili ni bod, a kvota na keca je primamljiva. Ako sumnjate, odaberite KMB 1X&2+.
Konačan ishod
TSG je prethodnog aprila prekinuo crnu seriju u duelima sa Dortmundom u Zinshajmu. Milioneri planiraju osvetu za taj poraz (2:1), a hronična Hofenhajmova nestabilnost uvećava njihove šanse. Za slučaj da niste pobornik dvojke, koja lepo plaća stavite na tiket GG ili I1-3&II1-3.
Konačan ishod
Imenjaci imaju neobičnu naviku da se naizmenično pobeđuju u Katedrali, a sada je red na Jorgandžije. Šalu na stranu, Atletiko je nešto bliži slavlju zbog kvalitetnijeg igračkog kadra, ali ako ne verujete u taj scenario, koji bi mogao da vam se prilično isplati potražite 0-2.
Konačan ishod
Atalanta na Olimpiko (i u goste bivšem treneru Gasperiniju) dolazi nešto umornija jer je u drugoj polovini avgusta igrala utakmice plej-ofa za plasman u LK. Međutim, Vučica nije savladala Boginju od marta 2022, zbog čega malo zaziremo od keca. Možda je bolje da ih obiđete.
Konačan ishod