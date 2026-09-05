PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Ošišani Haland šiša Koventri

Fiksevi dana

ITALIJA 1 | 18:00

Inter - Napoli

ID: 9936797

Inter je pokazao da nema nameru da se oprosti od šampoionske titule, bez obzira na to koliko su se drugi pojačali. Sada mu dolazi rival koji je nezgodniji od prethodna dva (Monca i Kaljari). Napoli je izgubio od Koma, no to više ne spada u iznenađenja. Očekujemo keca i 2-3.