PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Barsa se ne boji istanbulskih Lavova
Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 13. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Dok je Sabah morao da se poprilično naigra da bi se domogao grupe, Slavija se u istu direktno plasirala. Ni od jednih se ne očekuje neki poseban uspeh, a ovo je verovatno jedini duel u kojem bi mogli da se nadaju bodovima. Pokušajte sa dvojkom koja sasvim solidno plaća i opustite se uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Njihova poslednja dva susreta nisu bila takmičarske prirode, a onaj odigran u avgustu u Stokholmu pripao je Mančester Junajtedu. Međutim, ovo će biti sasvim druga priča, u kojoj gotovo sve ide u korist Madriđana (aktuelna forma, međusobni bilans). Očekujemo keca, koji dobro plaća, a uz Mozzart RELAX dolazi brže.
Konačan ishod
Lans se ozbiljno oznojio da bi došao do tri boda u Pragu - Slavija je u 88. minutu povela sa 2:1, ali je u nadoknadi primila dva gola. Sporting je kvalitetniji od češkog predstavnika, no, nestalan je na strani. I jedni i drugi slavili su u petak, a naši saveti su kec i 1X&2+.
Konačan ishod
Viljareal je očajno otvorio sezonu i taman kada je stao na noge počela je prvenstvena pauza. Protiv Real Madrida se nije obrukao, iako je izgubio. Ni navijači Napolija nisu mogli da budu zadovoljni, a kako oba kluba u meč, još jedan iz Mozzart RELAX ponude, ulaze bez bodova jasno je koliko im znači. Gađajte keca.
Konačan ishod
Dvojka u Stavangeru jedan je od najsigurnijih ishoda u ovom kolu, ali je kvota na nju premala. Bavarci su u 1. kolu „urnisali“ drugog norveškog predstavnika (5:0), a i Viking može da očekuje sličnu sudbinu kao Bode/Glimt. No, domaći će želeti da se pokažu, pa je i 2&GG izgledno. Ako se odlučite samo za GG Mozzart RELAX osigurava prolaz već kod pogotka do desetog minuta.
Mozzart kombinazzije
Radi se o prilično nezgodnom paru, ne zbog toga što Kardif ima bod manje nego njegov protivnik, nego zbog učinka Velšana na domaćem terenu. Naime, u korist keca ide to što još nisu doživeli poraz kod kuće, ali na oprez poziva činjenica da imaju čak tri remija. Preskočite.
Konačan ishod
Galata je zaguljena kod kuće i nema sumnje da će Lavovi uspeti da skinu poneki „skalp“, ali ne ovog utorka. Barselonini rezultati i forma koju su njene perjanice demonstrirale igrajući za reprezentacije nedavno u Ligi nacija ne ostavljaju prostor za sumnju u dvojku, uz goleadu.
Konačan ishod
Zanimljivo je da se ove ekipe nikada nisu sastale u nekom takmičenju, a nije da nisu imale dobre rezultate u Evropi - u Interove ste sigurno upućeni, a rival je, recimo, pre tri sezone igrao u polufinalu LK. Domaći su favoriti, uz 3+, ali ni GG nije nerealno. Biramo KMB 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Lil je prošle sezone stigao do osmine finala LE, ali je u oba duela izgubio od kasnijeg osvajača Aston Vile. Ni sada ne može da se nada uspehu protiv engleskog predstavnika, posebno ne onog koji je zvanični prvak. Kec je siguran, Mozzart RELAX ga "gura" čim domaći povedu sa dva gola razlike, a i u Londonu očekujemo kombinaciju sa 3+.
Mozzart kombinazzije