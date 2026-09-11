Tantalove muke Marselja: Najgori start u poslednjih 12 godina, pitanje je koliko će Ženesio ostati

Kako su počeli ovu sezonu, pitanje je koliko će Bruno Ženesio ostati na jednoj od najvrelijih klupa u evropskom fudbalu. Početak mu nije nimalo obećavajuć. Protiv Rena nisu loše odigrali, ali jednostavno - nedostajala je realizacija. Samo u prvih pola sata dobre prilike imali su Igor Paišao, Amin Gviri i Timoti Vea. Ren je bio primoran da se spusti nisko, ali gosti to nisu umeli da iskoriste i stigla je kazna u drugom poluvremenu. Ludovik Blas je prošao po desnom boku i centrirao, Al Tamari je glavom vratio loptu na peterac, a Adrijen Tomason savladao Džefrija De Langea.

Imao je i posle toga Marselj svojih šansi, Igor Paišao je pogodio prečku, isto je na drugoj strani uradio Tomason. Definitivno, Marselj je imao više prilika i nije zaslužio da izgubi, ali koja korist od toga. Pričao je Ženesio pre utakmice da je utopijski pričati o plasmanu u Ligu šampiona. Posle ove utakmice je malo jasnije zašto je to rekao.

Ovaj Marselj nema kvalitet za nešto ozbiljnije. A kakve probleme sa navijačima imaju, teško da će i oni imati razumevanja za ovakav početak šampionata. Ionako haotična situacija u klubu i oko njega preti da postane još ozbiljnija ako se niz loših rezultata nastavi.

FRANCUSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Ren - Marselj 1:0 (0:0)

/Tomason 52/

Subota

17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Monako (2,15) MR

20.45: (2,60) Okser (3,30) Nica (2,75) MR

20.45: (2,60) Avr (3,25) Anže (2,80) MR

20.45: (2,75) Pariz (3,35) Lion (2,55) MR

20.45: (2,60) Lorijan (3,30) Tuluz (2,75) MR

Nedelja

15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR

17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR

20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR

***kvote su podložne promenama