Tantalove muke Marselja: Najgori start u poslednjih 12 godina, pitanje je koliko će Ženesio ostati
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 22:45
Ren nastavio agoniju tima sa Velodroma - 1:0
Kako su radili u letnjem prelaznom roku, dalo se naslutiti da bi ova sezona Marselja mogla da bude veoma mučna. Jednostavno, kad dovedete samo trojicu igrača i na njih potrošite 40.000.000 evra, a ostatak novajlija su anonimusi iz B tima, još ste pritom ostali bez skoro svih najvažnijih igrača - računica je jasna. Nemate šta da tražite u borbi za visok plasman.
Klub sa Velodroma nalazi se na Tantalovim mukama na početku sezone i doživeo je treći poraz u uvodna četiri kola. Agoniju tima Bruna Ženesija nastavio je Ren (1:0). Da sve bude još gore, ovim porazom Marselj je sopstvenim navijačima priredio najgori start sezone u poslednjih 12 godina. Sezonu 2015/16 počeli su takođe sa tri poraza u četiri kola, a na kraju su završili na 13. mestu i pride su smenili trojicu trenera.
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Kako su počeli ovu sezonu, pitanje je koliko će Bruno Ženesio ostati na jednoj od najvrelijih klupa u evropskom fudbalu. Početak mu nije nimalo obećavajuć. Protiv Rena nisu loše odigrali, ali jednostavno - nedostajala je realizacija. Samo u prvih pola sata dobre prilike imali su Igor Paišao, Amin Gviri i Timoti Vea. Ren je bio primoran da se spusti nisko, ali gosti to nisu umeli da iskoriste i stigla je kazna u drugom poluvremenu. Ludovik Blas je prošao po desnom boku i centrirao, Al Tamari je glavom vratio loptu na peterac, a Adrijen Tomason savladao Džefrija De Langea.
Imao je i posle toga Marselj svojih šansi, Igor Paišao je pogodio prečku, isto je na drugoj strani uradio Tomason. Definitivno, Marselj je imao više prilika i nije zaslužio da izgubi, ali koja korist od toga. Pričao je Ženesio pre utakmice da je utopijski pričati o plasmanu u Ligu šampiona. Posle ove utakmice je malo jasnije zašto je to rekao.
Ovaj Marselj nema kvalitet za nešto ozbiljnije. A kakve probleme sa navijačima imaju, teško da će i oni imati razumevanja za ovakav početak šampionata. Ionako haotična situacija u klubu i oko njega preti da postane još ozbiljnija ako se niz loših rezultata nastavi.
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Ren - Marselj 1:0 (0:0)
/Tomason 52/
Subota
17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Monako (2,15) MR
20.45: (2,60) Okser (3,30) Nica (2,75) MR
20.45: (2,60) Avr (3,25) Anže (2,80) MR
20.45: (2,75) Pariz (3,35) Lion (2,55) MR
20.45: (2,60) Lorijan (3,30) Tuluz (2,75) MR
Nedelja
15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR
17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR
20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR
***kvote su podložne promenama