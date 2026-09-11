Stanković žrtva svoje odbrane, Vanoli dao krila Mastantuonu i restartovao Fjorentinu

Svakome jutro mora da svane, svanulo je konačno i Fjorentini. Paolo Vanoli se vratio posle četiri meseca i predstavljao pravu šok terapiju za ekipu koja je delovala indisponirano pod vođstvom Fabija Grosa na početku sezone. Viola je večeras na krilima trostrukog strelca Franka Mastantuona slavila na stadionu Pjerluiđi Penco i prepustila fenjer poslednjeplasiranoj Veneciji – 4:2

Vanoli je povratničku pobedu ostvario na istom mestu gde je Veneciju pre dve godine uveo u Seriju A. Zbog toga nije previše iskazivao emocije nakon golova svog tima, ali zato jeste Mastantuono, koji je pokazao koliko može da bude opasan kada sa desnog boka ulazi u sredinu. U razmaku od samo dva minuta, na isteku pola časa igre poništio je efektan pogodak Akora Adamsa iz 22. minuta. Pozajmljeni igrač Real Madrida, kojeg je kraljevski klub na leto 2025. godine doveo iz River Plejta za 45.000.000 evra, prvo je pogodio bliži ugao gola nemoćnog Filipa Stankovića, a potom i dalji u narednom napadu. Het-trik je upisao u 84. minutu, kada je posle nekoliko odbitaka poslao loptu iza leđa srpskog čuvara mreže, za nedostižnih 4:1.