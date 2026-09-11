Stanković žrtva svoje odbrane, Vanoli dao krila Mastantuonu i restartovao Fjorentinu
Vreme čitanja: 7min | pet. 11.09.26. | 22:58
Viola pod vođstvom novog-starog šefa struke ostvarila prvu pobedu u sezoni – 4:2
Svakome jutro mora da svane, svanulo je konačno i Fjorentini. Paolo Vanoli se vratio posle četiri meseca i predstavljao pravu šok terapiju za ekipu koja je delovala indisponirano pod vođstvom Fabija Grosa na početku sezone. Viola je večeras na krilima trostrukog strelca Franka Mastantuona slavila na stadionu Pjerluiđi Penco i prepustila fenjer poslednjeplasiranoj Veneciji – 4:2
Vanoli je povratničku pobedu ostvario na istom mestu gde je Veneciju pre dve godine uveo u Seriju A. Zbog toga nije previše iskazivao emocije nakon golova svog tima, ali zato jeste Mastantuono, koji je pokazao koliko može da bude opasan kada sa desnog boka ulazi u sredinu. U razmaku od samo dva minuta, na isteku pola časa igre poništio je efektan pogodak Akora Adamsa iz 22. minuta. Pozajmljeni igrač Real Madrida, kojeg je kraljevski klub na leto 2025. godine doveo iz River Plejta za 45.000.000 evra, prvo je pogodio bliži ugao gola nemoćnog Filipa Stankovića, a potom i dalji u narednom napadu. Het-trik je upisao u 84. minutu, kada je posle nekoliko odbitaka poslao loptu iza leđa srpskog čuvara mreže, za nedostižnih 4:1.
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Stanković je večeras bio žrtva svoje odbrane. Nije kumovao nijednom od četiri primljena gola, a to što je upisao šest uspešnih intervencija pokazuje na kakvoj je vetrometini ostavljen od strane saigrača iz poslednje linije.
Domaći sastav je krunisao uvodnu inicijativu u 22. minutu, kada je Adams iskoristio grešku Endura na sredini terena i na dodavanje Buzija doneo prednost Veneciji. Ipak, radost domaćina trajala je veoma kratko pošto je usledio brzi preokret u režiji Franka Mastantuona.
U nastavku susreta, Fjorentina je preuzela potpunu kontrolu nad dešavanjima na terenu, taktički disciplinovano braneći prednost i čekajući priliku za kontranapade. Izabranici Paola Vanolija su umešno iskoristili visoko postavljen defanzivni blok domaćina u 66. minutu, kada je Nikolo Fađoli ukrao loptu i lansirao u prostor rezervistu Matea Pelegrina. Napadač gostiju je u trku lako izašao na kraj sa Matijasom Morenom i rutinski savladao Filipa Stankovića za ubedljivih 3:1.
Pitanje pobednika definitivno je rešeno u 84. minutu, kada je najbolji akter utakmice, Mastantuono, kompletirao het-trik. On se odlično snašao u gužvi pred golom Venecije i odbitak nakon pokušaja Endura sproveo u mrežu. Domaćin je do kraja meča uspeo samo da ublaži poraz. Igrao se 86. minut kada je Haps poslao centaršut na drugu stativu, a Antoan Eno preciznim udarcem postavio konačan rezultat.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
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Ponedeljak
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