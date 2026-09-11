Šalke preživeo pritisak Uniona i stigao do prvenca: Zbog sudije meč trajao preko 100 minuta

Rudari su odigrali vrlo dobar meč u oba smera, Robin Gosens je zablistao protiv bivšeg kluba, sjajan je bio i Loris Karijus na golu, mada domaćin ima zbog čega da žali, pre svega jer nije iskoristio veliki broj prilika. Susret je obeležila i povreda glavnog sudije Tima Geraha , zbog čega ga je zamenio debitant Jarno Vajnefeld , pa je drugo poluvreme produženo za čak 12 minuta.

Posle velikog boda osvojenog protiv Bajerna u Gelzenkirhenu (0:0) fudbaleri Šalkea napumpali su samopouzdanje i pokazali da ishod tog meča nije bio samo izolovan defanzivni podvig. Povratnik u Bundesligu je nakon teškog poraza od Augzburga na otvaranju i zatim prvog boda stigao i do prve pobede u sezoni, savladavši Union u Berlinu rezultatom 3:1 (1:0).

Šalke je prve dve prvenstvene utakmice završio bez postignutog gola, ali se na Staroj šumarskoj ulici vrlo brzo videlo da će ovog puta biti opasniji. Kenan Karaman je već u desetom minutu dobio dobru loptu od Gosensa i sa nešto više od 20 metara poslao je tik preko prečke. Deset minuta kasnije Adil Aušiš namestio se na desnu nogu i snažno šutirao sa distance, nateravši Frederika Renova da prvi put ozbiljno interveniše i izbaci loptu preko gola.

Pritisak gostiju nagrađen je u 25. minutu, kada je Robin Gosens doveo Šalke u vođstvo. Sufijan El Fauzi probio je po desnoj strani i centrirao, Leopold Kverfeld nespretno produžio loptu do druge stative, a potpuno slobodni Gosens volej udarcem, uz pomoć unutrašnjeg dela stative, pogodio za 1:0. Bio je to prvi prvenstveni gol Šalkea u novoj sezoni.

Union u prvom poluvremenu gotovo da nije pronalazio način da razbije kompaktan blok rivala. Domaćin je pokušavao centaršutevima, dugim autima Josipa Juranovića i udarcima iz daljine, ali je Karijus dugo bio bez ozbiljnog posla. Mnogo bliži drugom golu bio je Šalke. Karaman je u 35. minutu na malom prostoru pronašao Džuniora Adamua, koji je iz okreta gađao bliži ugao, ali je Renov fantastično reagovao nogom i zadržao Union u utakmici. Šalke je na odmor otišao sa minimalnim, ali prema prikazanom potpuno zasluženim vođstvom.

Mauro Lustrineli pokušao je da promeni sliku utakmice sa dve izmene na poluvremenu, ali je njegov tim praktično iz svlačionice primio drugi gol. Prošlo je tek nekoliko desetina sekundi kada je Aušiš odigrao odličan dupli pas sa Adamuom, ušao u prostor sa leve strane i iz oštrog ugla zakucao loptu pod prečku. Pomoćni sudija prvobitno je signalizirao ofsajd, slavlje gostiju nakratko je prekinuto, ali je VAR pokazao da je pozicija bila regularna. Gol je priznat i 2:0 bilo je već u 46. minutu.

Šalke je samo nekoliko minuta kasnije mogao praktično da završi utakmicu. Posle loše intervencije odbrane Uniona, El Fauzi je iz drugog plana šutirao iz prve, Renov odbranio, a Adamu dobio novu priliku. Tom Rote je u poslednjem trenutku postavio nogu i skrenuo loptu u spoljni deo mreže.

Tek tada se Union ozbiljno probudio. Jeongov pokušaj u 54. minutu bio je blokiran, lopta je stigla do Andraša Šefera, koji je snažno šutirao sa 15 metara, ali pravo u Karijusa. Minut kasnije Rote je posle centaršuta bio svega nekoliko centimetara neprecizan glavom. Šalke se povukao, domaćin ga je držao pod konstantnim pritiskom i izgledalo je da utakmica konačno ulazi u period u kojem bi Union mogao da se potpuno vrati. A onda je fudbal gotovo deset minuta stao zbog potpuno neočekivanog razloga... Glavni sudija Timo Gerah prekinuo je igru u 60. minutu zbog problema sa listom. Posle kratkog tretmana na terenu otišao je u svlačionicu, ali nije mogao da nastavi utakmicu. Igrači su ostali na terenu i pokušavali da ostanu zagrejani dok se čekalo rešenje, a posle približno devet minuta prekida četvrti sudija Jarno Vinefeld izašao je iz tunela i preuzeo pištaljku. Za 28-godišnjaka je to ujedno bio debi u Bundesligi kao glavnog arbitra. Prekid je zaustavio nalet Uniona, ali ga nije potpuno ugasio, jer je Rote u 75. minutu iz dobre pozicije po levoj strani gađao donji ugao, a Karijus još jednom brzo pao i odbio njegov pokušaj. Šalke je na drugoj strani dobio ogromnu priliku da reši sve kada je Aušiš u 79. minutu sjajno prošao po levom boku i poslužio Adamua praktično na pet metara. Renov se raširio i odbranio udarac koji je morao da završi u mreži.