Još jedna ozbiljna povreda Čančara: Stradalo koleno, Slovenac za tri godine odigrao 18 utakmica
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 22:57
Nema kraja povreda za krilnog igrača
Šta reći, osim da će Vlatko Čančar biti jedan od prvih igrača u katerogriji "šta bi bilo da nije bilo povreda". Slovenački krilni igrač se opet ozbiljno povredio i propustiće značajan deo sezone.
Mnogima je verovatno prošlo ispod radara da je Čančar ovog leta prešao u San Pablo Burgos i da je bio plan da oživi karijeru u ACB ligi koja mu nije strana jer je pre odlaska u NBA ligu nastupao upravo za Burgos. Ipak, to oživljavanje je danas postalo duplo ili troduplo teže.
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Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa doživeo rupturu medijalnog meniskusa levog kolena tokom treninga. Povreda će zahtevati hiruršku intervenciju kojoj će Slovenac biti podvrgnut u ponedeljak u Minhenu.
Ovo je samo jedan u nizu pehova za Čančara. Sve je počelo 2022. kada je doživeo prelom stopala, a onda je stradao i ručni zglob. Potom je pokidao prednje ukrštene ligamente desnog kolena pred sezonu 2023/24, zatim je morao na artroskopiju levog kolena... vratio se u Evropu prošlog leta u ekipu Olimpije iz Milana, ali je takođe odmah na startu doživeo povredu kolena.
Kada sve stavimo na papir, od oktobra 2023. godine do danas, Čančar je odigrao svega 21 utakmicu od oktobra 2023. godine, a poslednji meč bio mu je protiv Partizan Mozzart Beta 2. oktobra 2025. u Beogradskoj areni u drugom kolu Evrolige.