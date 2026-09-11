Još jedna ozbiljna povreda Čančara: Stradalo koleno, Slovenac za tri godine odigrao 18 utakmica

Šta reći, osim da će Vlatko Čančar biti jedan od prvih igrača u katerogriji "šta bi bilo da nije bilo povreda". Slovenački krilni igrač se opet ozbiljno povredio i propustiće značajan deo sezone.

Mnogima je verovatno prošlo ispod radara da je Čančar ovog leta prešao u San Pablo Burgos i da je bio plan da oživi karijeru u ACB ligi koja mu nije strana jer je pre odlaska u NBA ligu nastupao upravo za Burgos. Ipak, to oživljavanje je danas postalo duplo ili troduplo teže.