Marakana još nikad nije pala tri puta zaredom

18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX

Vremenom su Orlovi sve češće svoje rivale dočekivali na stadionu Partizana u Humskoj, a, tu i tamo, desio se po koji poraz na „Rajku Mitiću“ – od Belgije (0:3) pod Sinišom Mihajlovićem, od Portugalije (2:4) na selektorskom debiju Ljubiše Tumbakovića, dva puta, zanimljivo, od Mađara i jednom od Norvežana, na startu ciklusa Lige nacija koji je okončan našim plasmanom u „A“ diviziju.

Ukupno pet puta u više od čitave decenije razmaka. Ako pretragu proširimo na kompletnu istoriju ovdašnjeg reprezentativnog fudbala, na period velike Jugoslavije, kada smo, ruku na srce, utakmice kao domaćini igrali od Vardara do Triglava i imali intervale i od po nekoliko godina nastupa van Marakane, pronaći ćemo samo jedan slučaj da smo poraženi u dve utakmice zaredom na našem najvećem stadionu. Davne 1987. godine, u početnoj fazi selektorskog mandata Ivice Osima, od SSSR-a u prijateljskoj utakmici (0:1) i Engleske u kvalifikacijama za EP (1:4).

Tad, pa sad. Posle „petarde“ od Gordog Albiona pre tačno godinu dana i šoka u 90+5. minutu protiv Grka pre neko veče, našoj reprezentaciji danas protiv Holandije preti rušenje još jednog negativnog rekorda.

I pravo pitanje ovde bi glasilo, šta smo uopšte želeli sa ovim podatkom? Svakako ne da njime dodatno motivišemo izabranike Veljka Paunovića pred utakmicu sa Oranjem. Može im se prigovoriti štošta, ali ne i da im manjka želje kad obuku dres državnog tima. Ovo što nam se dešava sa reprezentacijom pre svega je pitanje kvaliteta. I kad smo bili neuporedivo jači, Holanđani su nam nabili traume za sva vremena, a večeras su pa tek izraziti favoriti.