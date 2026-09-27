Marakana još nikad nije pala tri puta zaredom

Vreme čitanja: 3min | ned. 27.09.26. | 09:50
Ovako prazne je se niko više ni ne plaši, a večeras protiv Holandije preti negativan rekord – može li slika da se promeni?
Nisu to tada mogli ni Španci, ni Italijani, ni Hrvati u po dva pokušaja, kao ni Francuzi. Dešavalo se da se naši fudbaleri ne plasiraju na neko veliko takmičenje (gotovo četvrt veka Evropsko prvenstvo bilo nam je nedostižno), ali najjači i najzvučniji protivnik u kvalifikacionoj grupi nije nas pobeđivao kao gost.
Štaviše, za sve vreme trajanja državne zajednice Srbije i Crne Gore, kako god da se ona zvala – od ukidanja sankcija 1995. godine, pa do razdruživanja „dva oka u glavi“ 11 godina kasnije - naša reprezentacija doživela je na stadionu Crvene zvezde ukupno tri poraza: dva od Rusije i jedan od Norveške, od kojih je samo jedan bio u takmičarskim mečevima. Ono kad je Bata Đora na 0:1 menjao Kežmana i Drulića i utakmicu završio bez špica.
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18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX
Vremenom su Orlovi sve češće svoje rivale dočekivali na stadionu Partizana u Humskoj, a, tu i tamo, desio se po koji poraz na „Rajku Mitiću“ – od Belgije (0:3) pod Sinišom Mihajlovićem, od Portugalije (2:4) na selektorskom debiju Ljubiše Tumbakovića, dva puta, zanimljivo, od Mađara i jednom od Norvežana, na startu ciklusa Lige nacija koji je okončan našim plasmanom u „A“ diviziju.
Ukupno pet puta u više od čitave decenije razmaka. Ako pretragu proširimo na kompletnu istoriju ovdašnjeg reprezentativnog fudbala, na period velike Jugoslavije, kada smo, ruku na srce, utakmice kao domaćini igrali od Vardara do Triglava i imali intervale i od po nekoliko godina nastupa van Marakane, pronaći ćemo samo jedan slučaj da smo poraženi u dve utakmice zaredom na našem najvećem stadionu. Davne 1987. godine, u početnoj fazi selektorskog mandata Ivice Osima, od SSSR-a u prijateljskoj utakmici (0:1) i Engleske u kvalifikacijama za EP (1:4).
Tad, pa sad. Posle „petarde“ od Gordog Albiona pre tačno godinu dana i šoka u 90+5. minutu protiv Grka pre neko veče, našoj reprezentaciji danas protiv Holandije preti rušenje još jednog negativnog rekorda.
I pravo pitanje ovde bi glasilo, šta smo uopšte želeli sa ovim podatkom? Svakako ne da njime dodatno motivišemo izabranike Veljka Paunovića pred utakmicu sa Oranjem. Može im se prigovoriti štošta, ali ne i da im manjka želje kad obuku dres državnog tima. Ovo što nam se dešava sa reprezentacijom pre svega je pitanje kvaliteta. I kad smo bili neuporedivo jači, Holanđani su nam nabili traume za sva vremena, a večeras su pa tek izraziti favoriti.
Velika je dilema da li je u četvrtak uveče tužnija slika bila ona s početka ili s kraja utakmice sa Grcima. Jesmo primili gol u poslednjim trenucima meča, ali spoznaja da je jedva nešto preko pet hiljada ljudi došlo na tribine da podrži reprezentaciju i prvi put u Beogradu Veljka Paunovića u ulozi selektora bila je možda još neprijatnija.
Neće prosečnog, hronično razmaženog prestoničkog ljubitelja fudbala prodrmati ovih par redova. Da li ga je moguće razumeti? Donekle. Poverenje se zaslužuje, a ambijent oko reprezentacije, i uopšte u domaćem fudbalu, gotovo da je na istorijskom minimumu. Nekima su još sveža sećanja na, blago rečeno, neprijatna iskustva sa tribina na utakmici protiv Engleske. Bilo je i loše vreme u četvrtak. Za večeras nije najavljeno. Bila je i evroligaška košarka na drugom kraju grada. Večeras je nema. Talenat njene aktuelne generacije i atraktivnost reprezentacije Grčke nisu baš u idealnoj srazmeri. Holanđani su neuporedivo zvučniji.
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Pominjao je Veljko Paunović juče na konferenciji za medije i pitanje ponosa. Može li on da proradi i kod publike? Ovako prazne Marakane više se niko ni ne plaši.
A možda da probamo, svi zajedno, da svaki mogući kriterijum spustimo na minimum. Košarkaši su na poslednjem EP bili deseti. Odbojkaši trinaesti. Rukometaši devetnaesti. Od svih tih sportova, fudbal nam je istorijski uvek bio najdalje od evropskog vrha. To što smo u „A“ diviziji Lige nacija, automatski znači da smo u Top 16, iako nam, po svemu sudeći, trenutno tu nije mesto. Večeras ne očekujmo ama baš ništa. I, ko zna, možda se nekim čudom i prijatno iznenadimo. Za početak, posetom...
A LIGA NACIJA – 2. KOLO
Nedelja
GRUPA 2
18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX
20.45: (1,48) Nemačka (4,40) Grčka (6,75) MOZZART RELAX