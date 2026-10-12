Progovorio Nikolo Zaniolo: Murinjo vas čini posebnim, Gasperini vizionar, Premijer liga NBA fudbala

O odnosu sa sadašnjim trenerom Real Madrida, Nikolo je pričao isključivo u pozitivnom kontekstu.

„Murinja sve čini 'posebnim': vođenje tima, ponašanje na terenu, vizija utakmice. Postoji mnogo anegdota koje bih mogao da ispričam... Da izdvojim jednu? Povezana je sa finalom Lige konferencija: bio sam u kombinaciji za start sa još jednim igračem, i ceo njegov stručni štab mu je savetovao da ne igram ja već on. Murinjo im je na to odgovorio: 'Ne, sutra Nikolo mora da igra jer daje gol'. Drugi put bi ušao u svlačionicu i rekao: 'Sutra krećemo jako, sabićemo ih u ćošak i povešćemo 1-0', i sutradan bismo zaista krenuli jako i poveli 1-0. On je maestro. Van terena mi je mnogo pomogao. I dan-danas se čujemo preko Vocapa, s vremena na vreme piše on, s vremena na vreme ja. To što trener koji je vodio svetske šampione spontano odvaja vreme da me pita kako sam, govori o veličini čoveka pre nego trenera”, rekao je Zaniolo.

Počeci u Romi su bili takvi da su ga smatrali budućom legendom kluba. Vremenom, na površinu je počeo da isplivava čudljiv karakter stasitog veziste. Odbijao je da trenira, sukobljavao se sa navijačima, a vrhunac je bio sukob sa omladincima Vučice dok je igrao za Fjorentinu.

“Moje vreme sa Romom bilo je jedno od najvažnijih u mom životu . Sa sobom nosim velike radosti – trofej u Ligi konferencije, moj debi na Bernabeuu, moj prvi gol u Seriji A sa Sasuolom – ali i razočaranja. Ostavio sam mnogo prijatelja u Rimu, moja žena je iz Rima, moje prvo dete je tamo rođeno... čak razmišljamo da se vratimo tamo kada mi se karijera završi. Možda ne bih ponovo radio mnoge stvari , ali bez tih grešaka i bez ozbiljnih povreda poput onih ukrštenih ligamenata, ne bih bio osoba i sportista kakav sam danas. Naučili su me da brinem o svom telu, ishrani i prevenciji. Danas ne izlazim na teren bez prevencije. Bilo mi je žao što sam pomalo naglo prekinuo vezu sa klubom, koji i dalje podržavam i za koji navijam”.

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U momentima kad je bio u najvećoj krizi, došao je u Atalantu gde je sarađivao sa Đanpjerom Gasperinijem. O iskusnom treneru vlada mišljenje da ga igrači ili vole ili ne vole. Sredine nema. Nikolo spada u prvu grupu.

„Gasperini je neverovatan trener. Uspeva da izvuče 120% iz svakog igrača, tera vas da se vinete fizički i mentalno. U Atalanti sam se oporavljao od problema sa petom metatarzalnom kosti i nisam mogao u potpunosti da ispunim njegove zahteve, ali sam imao čast da me trenira vizionar poput njega. Gde god da ide, ostavlja svoj trag, a Roma leti ove godine. Definitivno mogu da imaju pravo glasa u Skudetu”.

Posle svega, ruku spasa pružio mu je – Srbin. Kosta Runjaić je bio jedini čovek koji je smeo da se lati posla i opravi Zaniola iz kojeg je izvukao jednu od najboljih sezona u karijeri.

„Veoma direktan i jasan: ako ima nešto pozitivno da kaže, to i kaže, a isto tako otvoreno iznosi i negativne stvari. Jako mi se sviđa njegov metod, to je praktičan način rada baziran na grupi. U današnjem fudbalu možete imati najjači tim na svetu, ali ako nemate zajedništvo i kompaktnost, nećete stići daleko. On je veoma fokusiran na to. Prošle godine smo napravili sjajnu sezonu zahvaljujući njemu. Nadamo se da ćemo ponovo moći da se osmehnemo jer to zaslužujemo na osnovu svega što radimo tokom nedelje”.