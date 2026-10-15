Projektil Nemanje Gudelja spasao Hetafe u Rumuniji (VIDEO)

Kroz iglene uši se Hetafe provukao u Beogradu protiv Partizana u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, a izgleda da ovo takmičenje nikako nije po meri španskog kluba, jer se nije proslavio ni večeras u Rumuniji.

Ponovo se Hetafe izvukao, provukao, pošto je golom u 81. minutu izbegao poraz od Univerzitatee u Krajovi – 1:1. A, čovek koji je Hetafeu podigao glavu iznad vode je Nemanja Gudelj.