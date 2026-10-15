Projektil Nemanje Gudelja spasao Hetafe u Rumuniji (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 20:59
Gol u 81. minutu za 1:1 u Krajovi
Kroz iglene uši se Hetafe provukao u Beogradu protiv Partizana u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, a izgleda da ovo takmičenje nikako nije po meri španskog kluba, jer se nije proslavio ni večeras u Rumuniji.
Ponovo se Hetafe izvukao, provukao, pošto je golom u 81. minutu izbegao poraz od Univerzitatee u Krajovi – 1:1. A, čovek koji je Hetafeu podigao glavu iznad vode je Nemanja Gudelj.
Izabrane vesti
Srpski reprezentativac, koji je pred kraj prelaznog roka došao u tim Hozea Bordalasa, u svom stilu je postigao gol: dočekao je loptu na 20-ak metara i odapeo projektil kojem golman Rumuna nije mogao ništa.
Nemanja Gudelj ne daje mnogo golova, takva mu je i uloga u timovima, da je daleko od protivničke mreže, ali kada pogodi – to je za pamćenje.
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)
/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/
Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)
/Gruda 26 - Čo 33/
Gent - Orhus 1:0 (0:0)
/Gure 87/
Hajduk Split - Ajaks U TOKU
Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/
Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Noren 65/
Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)
/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/
Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)
/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/
Riga - Kajrat 1:1 (1:1)
/Oulad 12 - Gual 5p/
KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)
/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/
21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00) - MOZZART RELAX
21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)
21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)
21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)
21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0) - MOZZART RELAX
21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)
21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)
21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)
***Kvote su podložne promenama