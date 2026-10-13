Proklinjaće tehnologiju i najveću pošast! Barsin trans i dve sedmice Gordonovog ludila

Nema koga ta zaraza nije spopala od početka sezone i bacila ga u postelju. Brojke su impozantne: do gostovanja u Istanbulu, katalonski klub dao je 39 golova na devet utakmica, što u proseku dođe skoro pa 4,5! I toga je Barselona nastavila da se pridžava. Za sada se nije našao neko ko bi je obuzdao i utakmicu načinio iole zanimljivijom. Galatasaraj je u kišnoj noći bio na tom putu, imao je 2:0... Zaličilo je da ima, ali mu je VAR soba prepolovila prednost i na kraju su i njemu, kao i svima pre u Primeri i Ligi šampiona, brideli obrazi - 1:4 (1:1).

Proklinjaće tehnologiju na raskršću kontinenata, tamo oko Galata kule, pa i nešto šire. Centimetri i noga Bariša Jilmaza iza linije doveli su do toga da Viktor Osimen širi ruke i gleda ka nebesima... Znao je šta može da usledi, jer i do tada je Blaugrana i te kako bila opasna, samo što je nedostajalo koncentracije u završnici Daniju Olmu, pre svih, ali i Entoniju Gordonu, Žoau Kanselu i Laminu Jamalu. Minimalna prednost do koje je Galatasaraj došao kada je Rafael Leao zavrnuo sa levog boka i pronašao Alekseja Batrakova, a on put do mreže, protiv kaznene ekspedicije Hansija Flika nisu garancija ničega. I tako je i bilo.

Stadion je u jednom trenutku podrhtavao od buke, sve se treslo kada je Viktor Osimen pogodio, pa i kada mu je gol poništen, a nekih petnaestak minuta kasnije zavladala je grobna tišina. Niko to za ovih mesec i po dana ne zna da kreira kao Barselona. Trenutno nema veće pošasti! Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Ne znači da se to neće promeniti, da s proleća katalonskom klubu neko neće stati na put, međutim, sada izgleda sve tako skladno i sinhronizovano. Nije naročito bitno ni to što nema klasične 'devetke', ni to da li je na toj poziciji Rafinja, koga večeras nije bilo u sastavu zbog povrede, ili neko drugi. Jer, svi iz navale 'štrikaju' samo tako. Ali, ne samo oni... Žoao Kanselo je tokom reprezentativnih akcija dva puta bio strelac i upravo on je najavio Galatin potop. Napad jer krenuo od njega po levom boku i on ga je završio otvaranjem stopala i slanjem lopte u suprotan ugao, a što je ona uopšte došla do njega može da se zahvali Daniju Olmu, pošto se nije štedeo u duelu. Taman pred odmor, a posle njega usledila je Barselonina kanonada.

Deset minuta Galatasaraj nije znao šta ga je snašlo. Udarci su sevali sa svih strana. Lamin Jamal kao da je bio na vašaru, kupoi je žetone i ludo se zabavljao. Jedna vožnja, pa još jedna, pa iznova... Levicom je namestio gol Ferminu Lopesu, da bi potom promešao odbranu Galatasaraja po desnoj strani i odigrao za Entonija Gordona, a englesko krilo pronašlo pukotinu u bližem uglu.