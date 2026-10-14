Promaši i Fabregas: Niko Paz nije devetka, a Fajenord je za Komo i dalje evropski velikan

Ali, ako ćemo da se koncetrišemo na večerašnjih 90, mogli bismo da skratimo priču ocenom – možda pogrešnom? – da je Sesk Fabregas , toliko hvaljen za sve što je uradio u Komu, večeras sve promašio i vodećem timu Eredivizije otvorio autoput do pobede od 3:2 u Roterdamu za prve bodove u novoj sezoni Lige šampiona.

Mogli bismo da širimo priču teoretisanjem o tome kako su najveći evropski klubovi toliko odmakli konkurenciji da nam često pomute um i navedu na pogrešne zaključke. Poput onog da je Komo, a sve na osnovu onih 4:1 protiv Lajpciga, preko noći postao velesila, dok je Fajenordov debakl od Barselone (1:5) dokaz da je prošlo vreme holandskog fudbala. Dok je istina ta da najveći, poput Barse, jesu toliko odmakli, a da su svi ostali tu negde, sposobni da jedan drugome naprave pakao od života u 90 minuta, ako u tih 90 nisi na svom maksimumu.

Jer za razliku od onog prvog meča protiv Lajpciga, Komo večeras nije prikazao ništa posebno. Odluka da Niko Paz zaigra kao lažna devetka, nije Fabregasu donela ama baš ništa. U stvari, samo mu je oduzela sve one konekcije koje Paz stvara kada igra na prirodnoj poziciji, u vezi. Ovako, Fajenord je držao loptu, a Komo čekao da mu šansa padne na sa neba. U 18. je i pala. Hakobo Roman je kao štoper poslao loptu koja je bila bliža Haviju Lopezu nego Asaneu Dijau, ali je defanzivac Real Sosijedada na pozajmici u Roterdamu bio previše spor, previše neodlučan. Dijao je pak znao tačno šta hoće, uleteo mu je u meso, oteo loptu i onda uz sve vreme ovog sveta mirno matirao Tjarka Ernsta.

Međutim, ta jedna dobra akcija – koja pride nije bila toliko dobra koliko je Lopez loše reagovao – nije mogla da popravi utisak o Komovom izdanju u prvih 45 minuta. Komo je prosto bio prisutan na terenu, izgledao je nekako umorno, inferiorno. Sasvim suprotno od onoga što je prikazao u bombardovanju Lajpciga (4:1). Svakako je odmogla i povredao Dijaoa, koji je već u 23. minutu morao van igre. Fajenord je bio taj koji je držao loptu u nogama, mada ni on nije baš tačno znao šta će sa njom kada bi došao u završnicu. Možda opčinjeni Barseloninom igrom u porazu od 1:5 na startu sezone domaći kao da su se isprva više trudili da zadive publiku nego da naprave nešto konkretno. Prvenstveno se to odnosilo na Živajija Zekijela i Anisa Hađ Musu, dvojicu svakako najinteresantnijih igrača Fajenorda. Ovaj prvi, Zekijel, uspeo je vrlo brzo nakon primljenog gola zaista i da digne kultni De Kajp na noge. Dobio je loptu od Lusijana Valentea, bio je okrenut leđima od gola, ali je tako lepo okrenuo Maksima Peronea da je i to bilo dovoljno za aplauz. Kamoli savršena parabola u protivničku mrežu za izjednačenje u 20. minutu.

Pa opet, ni Fajenord nije blistao. Jeste on bio taj koji se pitao, ali kao da se posle debakla od Barse previše plašio još jednog neuspeha, ovog puta na domaćem terenu. Komo pak kao da je samo želeo da što duže zadrži tu auru stvorenu protiv Lajpciga. Malo je tu bilo prostora za ozbiljan fudbal. Po jedan udarac Martina Baturine na jednoj, te Živaira Rida na drugoj strani, oba tek da razbrane golmane, ne da ih ozbiljno ugroze, i to je bilo to od prvog poluvremena. Shvativši ipak da je Komo potpuno van ritma, kao da je cela ekipa kolektivno pojela nešto loše na ručku pred utakmicu, Holanđani su u nastavku krenuli agresivnije napred. I to je vrlo brzo dalo rezultat. Pomenuti Hađ Musa je dobio previše prostora na desnom krilu, a Aleks Valje se potrudio da mu se još skloni sa puta i to je bilo sve što je Fajenordu trebalo za preokret.