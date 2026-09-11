Veliki Embapeov intervju: Godinama sebe smatram najboljim na svetu, niko nije imao bolju sezonu

Jedna od glavnih tema bio je upravo izbor najboljeg fudbalera sveta. Embape veruje da ove godine ima ozbiljne argumente za prestižnu individualnu nagradu.

„Imam osećaj da mogu da osvojim Zlatnu loptu ove godine. To je jedan od mojih ciljeva, i to kratkoročnih. Nema mnogo vremena“, rekao je Embape za Ekip.

21.00: (1,12) Real Madrid (10,0) Rajo Valjekano (16,0) – MOZZART RELAX

Na pitanje da li smatra da ima dovoljno jak slučaj za osvajanje nagrade, bio je još direktniji.

„Naravno. Ljudi kažu da nisam osvojio nijedan timski trofej. Ali Zlatna lopta je individualna nagrada. Nikada nisam video da je dodeljena jednoglasno. Da li je neko ikada dobio 100 odsto glasova? To znači da je uvek postojao neko ko je smatrao da je nije zaslužio“.

Francuz je posebno istakao svoj učinak na Svetskom prvenstvu.

„Biti najbolji strelac u istoriji Svetskog prvenstva, sa 22 gola, i nadmašiti sve velike legende u istoriji na najvažnijem turniru koji je sport ikada stvorio, to je neverovatno dostignuće“.

Embape smatra da bi Zlatna lopta trebalo da bude priznanje za individualnu izvrsnost, a ne isključivo nagrada za najboljeg igrača najuspešnije ekipe.

„Oduvek sam smatrao da Zlatna lopta treba da nagradi zaista izuzetnog igrača. Naravno, postoji i timska komponenta i ona je važna, jer je fudbal timski sport. Ali ovo je individualna nagrada“.

A kada je trebalo da bude konkretan, nije imao dilemu:

„Niko prošle sezone nije imao bolju sezonu od mene“.

Embape je priznao da se godinama smatrao najboljim fudbalerom planete.

„Nekoliko godina sam sebe smatrao najboljim igračem sveta. Nisam video igrača boljeg od sebe“.

Ipak...

„Kada bi Mesi došao na ceremoniju i osvojio nagradu, rekao bih: 'Najbolji igrač je na bini.' Bez problema. Kada bi Kristijano osvojio, rekao bih isto“.

Sa drugim osvajačima bilo je drugačije.

„Kod drugih bih pogledao i, čak i ako su imali Zlatnu loptu, nikada ne bih menjao mesto sa njima. Ali to je lepa stvar jer pokreće put, priču“.

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Embape je sa velikim poštovanjem govorio o dvojici igrača koji su obeležili prethodne dve decenije.

„Oni pripadaju drugačijoj eri. U njihovoj kategoriji postoje samo njih dvojica. Ja sam iz naredne generacije i oni su me inspirisali. Promenili su pravila i ideju koju imamo o fudbalu. Postoji vreme pre njih i vreme posle njih. I upravo zbog toga ostavljate neizbrisiv trag. Nema pritiska da mislite da ste manje dobri od Mesija ili Ronalda“.

Francuz je uz osmeh odgovorio na pitanje da li sebe vidi na terenu do 39. godine, poput Mesija.

„Vidim sebe kako igram do 100. godine ako bude potrebno“, rekao je kroz smeh.

Ipak, svestan je da će u jednom trenutku morati da proceni svoje mogućnosti.

„Da li ću tada biti jednako dobar? To je stvar inteligencije, znati kada više ne možete. Mesi je Mesi. Ja sebe smatram drugačijom vrstom igrača. Ali on je drugačiji tip igrača među različitim tipovima igrača“.

Mesi i Embape (©Reuters)

Embape smatra da je tokom karijere značajno proširio svoj repertoar.

„I dalje sam drugačiji igrač. Ali ranije sam bio ograničen na određenu ulogu i držao sam se nje jer sam znao da je to dovoljno. Danas imam mnogo više mogućnosti. Možemo da vidimo drugačiju verziju mene tokom utakmice ili sezone, sa uspesima i neuspesima. Ali to je evolucija koju sam želeo. Mogu da napredujem tokom cele karijere. To je svojevrsna inteligencija: shvatiti da se igra, koja se stalno menja, razvija. Morate da se prilagodite. Fudbal nikoga ne čeka“.

Priznaje da ima prostora za napredak, čak i na pozicijama i u segmentima igre koji mu nisu prirodni.

„Defanzivno, mogu više da pomognem svojim ekipama. Ofanzivno, mogu da budem još efikasniji jer imam sposobnost da stvaram šanse. U Evropi nema mnogo igrača koji mogu da kreiraju toliko prilika kao ja. Na vrhu nema mnogo mesta i ne želim da izgubim svoje“.

Jedna od tema bila je i kritika da njegovi golovi mogu da utiču na igru ekipe i da se zbog njih ostali igrači osećaju zapostavljeno. Mbape takvo razmišljanje ne prihvata.

„Taj argument ima još manje smisla. Ako ne postignem gol, reći će: 'Zašto nisi dao gol?' Na svakoj utakmici postoje milioni trenera. Svako ima svoje mišljenje. Fudbal se svodi na postizanje golova i na to da imate jedan više od protivnika. Igrač koji postiže golove nikada neće biti problem u ekipi. Ovo više ima veze sa različitim fudbalskim senzibilitetima“.

Govorio je i o tome da li veliki golgeteri po prirodi moraju da budu individualisti.

„Svi igrači su individualisti, od golmana do centarfora. Centarfor je uvek pod lupom. On mora da bude u centru pažnje, nekada zasluženo, nekada ne.“

Francuz kaže da se godinama susreće sa kritikama, ali da je naučio da ih prihvata.

„Dobijam mnogo kritika. Imam zdrav odnos prema njima. Postoje konstruktivne kritike, ali i one pomalo apsurdne. Nemam problem s tim. Svi godinama znaju šta mogu da uradim. Zato sada ne gledaju ono što radim, već ono što ne radim. To je ljudska priroda. Ne shvatam to lično. Veoma dobro poznajem svet fudbala i više nema mnogo iznenađenja za mene. Takve stvari se dešavaju kada ste deo svetske elite“.

Embape se osvrnuo i na zvižduke koje je dobijao od navijača Real Madrida.

„Takve stvari se dešavaju. Znate li koliko je igrača zviždano u Madridu? Svi su još živi, zar ne?. Kada potpišete za njih, znate šta vas čeka. To nije previše uticalo na mene. Kasnije sam shvatio da navijači tako izražavaju svoje nezadovoljstvo“.

Govorio je pohvalno o Žozeu Murinju.

„Veoma je inteligentan! Bio sam impresioniran njegovom inteligencijom. Posle toga nisam iznenađen. Ne postajete Žoze Murinjo ako niste takvi. Možete da vidite da zna šta radi i kuda ide. Za igrače je važno da imaju pravac koji treba da slede. Sa njim imamo sve što nam je potrebno da stvari uradimo kako treba“.

Murinjo i Embape (©Reuters)

A kada je upitan šta očekuje od novog trenera, odgovorio je uz osmeh:

„Samo da me stavlja da igram! Nemam nikakva posebna očekivanja. Dovoljno je da bude ono što jeste“.

Embape se osvrnuo i na period proveden u Pari Sen Žermenu, gde je, kako kaže, mogao da bira između praktično svih najvećih evropskih klubova.

„Kada sam bio u PSŽ-u, mogao sam da odem u bilo koji klub u Evropi. A ipak, uvek sam ostajao. Pitajte koliko je ponuda dobio PSŽ tokom mojih sedam godina tamo. Ostao sam jer sam bio srećan u Parizu“.

Na pitanje o razlikama u egu između svlačionica PSŽ-a i Reala, Francuz smatra da takve stvari nisu rezervisane samo za velike zvezde.

„U svim svlačionicama postoje takvi ljudi, čak i tamo gde nema zvezda. Ljudi uvek povezuju ego sa zvezdama. A ipak, video sam igrače koji nisu želeli ni fotografiju ni autogram, a imali su ogroman ego. Mnogi ljudi imaju ego, ne samo igrači. I ljudi koje ne vidimo – ljudi u kancelarijama“.

Insistira na tome da poslovnu stranu fudbala ume da odvoji od same igre.

„Znam da razdvojim igru od biznisa. Moja ljubav prema igri nikada neće nestati. Zaljubio sam se u igru. Kada napustim fudbal, i dalje ću gledati utakmice, ići na stadion, ali možda više neću imati nikakve veze sa svetom fudbala. Greška je generalizovati. Igra je ono što pokreće toliko ljudi i to nikada ne smemo izgubiti. To je sama suština našeg posla“.

Sa velikim poštovanjem govorio je o Zinedinu Zidanu.

„Zidan je Zidan. On Francuzima znači toliko mnogo. On je legenda, nacionalni Zizu. Predstavlja eleganciju i veličinu. Ispisao je istoriju reprezentacije kao igrač. Ima mnogo ikoničnih trenutaka. On je možda igrač koji najbolje predstavlja francusku reprezentaciju“.

Na pitanje da li je razgovarao sa Zidanom, Embape je kratko odgovorio:

„Ne. Imaćemo sve vreme ovog sveta da razgovaramo“.

Govoreći o Svetskom prvenstvu, promenio je stav u odnosu na prve reakcije posle poraza.

„Da ste me pitali odmah posle utakmice, rekao bih da jeste neuspeh. Sada kada je sve završeno, nije neuspeh. Šteta je. Španija je bolje kontrolisala utakmicu. Čestitam im. Pogrešili smo u načinu na koji smo ušli u utakmicu. Penal je bio prelomni trenutak, jer se pre toga nije mnogo toga dešavalo“.

Objasnio je i zašto je Francuskoj bilo teško da se vrati.

„Kada gubite 0:1 od ekipe koja voli posed lopte, mnogo je teže. Nismo znali da se prilagodimo. Ipak, takmičenje je bilo pozitivno. Uspeli smo da ostvarimo francuski san i učinimo da Francuzi budu ponosni. I to je takođe pobeda“.

Kaže da mu je kapitenska traka Francuske donela novu vrstu odgovornosti.

„To mi je omogućilo da kao pojedinac evoluiram unutar grupe. U reprezentaciji sam uvek bio momak na koga su se svi ugledali. Kao kapiten, vi ste taj koji mora da brine o drugima. To zahteva mnogo energije, ali donosi i mnogo zadovoljstva. Trudim se da dam sve od sebe“.