REZZIME DANA (petak): Solidno, izdali Salcburg i Union Berlin

ZAOKRUŽENO

BEŠIKTAŠ – ERZURUM (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 3:0

Vlahović je dobio prinudni predah, Bešiktaš nastavio pobednički niz, a u njegovom odsustvu dočekao i prvi gol još jednog velikog letnjeg pojačanja, Leandra Trosara. Erzurum je ipak bio prelak plen za crno-bele, koji su kontrolisali dešavanja praktično od prvog do poslednjeg minuta. Već do poluvremena imali su dva gola prednosti, dok ih je u nastavku samo VAR sprečio da pobeda bude još ubedljivija od konačnih 3:0 (2:0).

***Takođe, ko je igrao 3+, mogao je da se opusti već u 27. minutu zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX!

KOPENHAGEN – HORSENS (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:0

Sigurna pobeda Kopenhagena, bez neke prevelike drame. Nova tri boda i to je to. Posao je odrađen, prvo mesto je dodatno učvršćeno.

***Ko je odigrao 2+, mogao je da se opusti posle sedam minuta i gola Beijma zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX!

VEST HEM – REKSAM (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 6:0

Silovito, dominantno i - očekivano. Razbio je Vest Hem Vreksem u sedmom kolu Čempionšipa. Nisu znali gosti šta ih je snašlo, mogli su samo da gledaju moćnog rivala kako daje gol za golom.

SEVILJA - VALENIJA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:0

Patila se Sevilja dosta protiv Valensije pred domaćom publikom, ali je uspela da slomi duh ekipe sa juga u finišu. Iglesijas je dao gol u 81. minutu i stavio tačku na ovu utakmicu.

AL AHLI - AL HAZM (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 3:1

Rutinska pobeda Al Ahlija. Ajvan Toni je dao dva gola u prvom poluvremenu i rešio pitanje pobednika. Mogao je i treći, ali je u nastavku promašio penal.

MEHELEN - ANDERLEHT (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:1

Ostao je Cvetković na klupi, ali je njegov Anderleht uspeo da savlada Mehelen golom Bentajeba u 43. minutu. Posle dva uvodna poraza, bila je ovo druga pobeda u sezoni za slavni belgijski klub.

REN - MARSELJ (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Klub sa Velodroma nalazi se na Tantalovim mukama na početku sezone i doživeo je treći poraz u uvodna četiri kola. Agoniju tima Bruna Ženesija nastavio je Ren (1:0). Da sve bude još gore, ovim porazom Marselj je sopstvenim navijačima priredio najgori start sezone u poslednjih 12 godina. Sezonu 2015/16 počeli su takođe sa tri poraza u četiri kola, a na kraju su završili na 13. mestu i pride su smenili trojicu trenera.

PRECRTANO

AZ ALKMAR – VILJEM DRUGI (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 1:1

Remi Alkamara, neočekivan. Poveo je domaćin u 32. minutu i delovalo je da je otključao rivala, ali se Viljem u 81. vratio u utakmicu i uspeo da zadrži bod u džepu do samog kraja utakmice.

RID – SALCBURG (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 1:1

Bio je Salcburg favorit na ovoj utakmici. Međutim, mučio se dosta na teškom gostovanju. Uspeo je da povede u 84. minutu, ali je samo 120 sekundi kasnije primio gol i morao da se zadovolji bodom.

UNION BERLIN - ŠALKE (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:3

Posle velikog boda osvojenog protiv Bajerna u Gelzenkirhenu (0:0) fudbaleri Šalkea napumpali su samopouzdanje i pokazali da ishod tog meča nije bio samo izolovan defanzivni podvig. Povratnik u Bundesligu je nakon teškog poraza od Augzburga na otvaranju i zatim prvog boda stigao i do prve pobede u sezoni, savladavši Union u Berlinu rezultatom 3:1 (1:0).