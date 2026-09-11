Luvavu zatrpao koš Tenerifa, Šulga se pojavio kada je bilo najpotrebnije
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 23:12
Košarkaši madridskog Reala slavili su u prvoj utakmici pripremnog turnira u Marbelji rezultatom 97:90.
Real Madrid nastavio je sa pripremama za novu sezonu pobedom protiv Tenerifa rezultatom 97:90, u prvom meču na turniru u Marbelji. Madriđanima je ovo bila druga pobeda u tri odigrane provere ovog leta.
Ekipa Pedra Martineza bolje je otvorila utakmicu, a od samog starta raspoložen je bio Timoti Luvavu, koji je već u prvoj četvrtini stigao do devet poena. Real je preko njega, Fakunda Kampaca i Edija Tavaresa držao prednost i prvih deset minuta završio sa 29:25.
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Tenerife je ipak odgovorio u drugoj deonici. Kajl Gaj i Đorđi Šermadini uspeli su da vrate ekipu u utakmicu, dok je Real izgubio ritam iz prve četvrtine. Tim sa Kanarskih ostva preokrenuo je rezultat i na poluvreme otišao sa prednošću 53:49.
Pauza je očigledno više prijala Madriđanima. Real je u trećoj četvrtini ponovo preuzeo kontrolu, ubacio 27 poena i u poslednjih deset minuta ušao sa šest poena prednosti - 76:70. Tenerife je uspevao da ostane dovoljno blizu i početkom završne deonice prišao je na 79:77, ali je usledila serija Reala preko novajlije Maksa Šulge koji je sa pet poena u završnici prelomio utakmicu. Na nešto više od tri minuta do kraja bilo je 92:82, a Madriđani su prednost sačuvali do konačnih 97:90.
Timoti Luvavu na kraju je meč završio kao najefikasniji u pobedničkom taboru sa 26 poena uz 3 skoka. U poraženoj ekipi istakao se Kajl Gaj sa 17 postignutih poena. Za Kraljevski klub u sastavu nisu bili Teo Maledon, Serhio Ljulj i Olivije Sar.
Realu je ovo druga pobeda u pripremnom peridou. Nakon poraza od Breogana 110:102, ubedljivo je savladao Baskoniju 121:80. Već u subotu čeka ga nova provera, kada će u završnom meču turnira igrati protiv Unikahe.