Luvavu zatrpao koš Tenerifa, Šulga se pojavio kada je bilo najpotrebnije

Real Madrid nastavio je sa pripremama za novu sezonu pobedom protiv Tenerifa rezultatom 97:90, u prvom meču na turniru u Marbelji. Madriđanima je ovo bila druga pobeda u tri odigrane provere ovog leta.

Ekipa Pedra Martineza bolje je otvorila utakmicu, a od samog starta raspoložen je bio Timoti Luvavu, koji je već u prvoj četvrtini stigao do devet poena. Real je preko njega, Fakunda Kampaca i Edija Tavaresa držao prednost i prvih deset minuta završio sa 29:25.