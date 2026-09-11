Sevilja gurnula Valensiju u ambis: Iglesijas za treće mesto i omču oko vrata Karlosa Korberana

Prvih 45 minuta obeležili su rastrzana igra, jedna sporna situacija i peh za goste. Sevilja je tražila jedanaesterac nakon duela Lukasa Stasina i Hosea Gaje, ali sudija Buskets i VAR soba nisu smatrali da je bilo osnova za najstrožu kaznu. Dodatni problem za Valensiju bila je povreda štopera Sesara Tarege, kojeg je nakon 25 minuta igre morao da zameni mladi Iker Kordoba. S druge strane, domaća publika je imala priliku da na delu vidi kvalitet novih pojačanja - Stasina, Fofanu i debitanta Feliksa Koreju, koji je nešto slabije počeo meč, ali je vremenom podigao nivo igre.

Nastavak je doneo znatno konkretniju Sevilju. Već na startu drugog dela, golman gostiju Stole Dimitrievski morao je da spasava svoju mrežu posle udarca glavom Kikea Salasa, dok he samo nekoliko trenutaka kasnije Stasin iz kornera pogodio stativu. Iako se branila veći deo meča, Valensija je u 80. minutu mogla do šokantnog vođstva. Havi Gera je poslao odličnu loptu u prostor za Otorbija, ali je njegov udarac zaustavio okvir gola.

Kazna za taj promašaj stigla je u 84. minutu i prelomila je utakmicu. Georgi Kočorašvili je odlično centrirao iz slobodnog udarca, Gaja je zakasnio da napravi ofsajd zamku, a Huan Iglesijas rutinski matirao Dimitrievskog za erupciju oduševljenja na tribinama.

Pred Seviljom je sada gostovanje Deportivu na Rijazoru, pa derbi sa Barselonom pre reprezentativne pauze. S druge strane, Valensiju i Korberana, ukoliko preživi na klupi, očekuju dueli sa Alavesom i Sosijedadom u grčevitoj borbi za popravljanje plasmana, inače sledi grčevita borba za opstanak.