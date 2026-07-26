Prvo kolo pokazalo zašto je Slavija apsolutni favorit za krunu
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 08:48
Sparta i Viktorija Plzenj poraženi na startu Superlige Češke. Šampion otvara sezonu na svom terenu protiv Slovačkog (15.00)
Uloženih 26.000.000 evra u pojačanja, ostanak trenera koji je na kormilu već osam godina, direktan plasman u Liga šampiona od septembra, pokazuju da će Slavija i ove sezone voditi glavnu reč u Superligi Češke. Jedina dva konkurenta za tron u prethodnoj deceniji, Sparta i Viktorija Plzenj, poraženi su već na premijerama, pa je jasno da šampion ima otvoren put ka trećoj vezanoj tituli.
Oslabljeni Liberec očitao je lekciju Viktoriji u Plzenju za koju od od ove sezone igra nekadašnji vezista pančevačkog Železničara Stefan Pirgić – 3:1, a istim rezultatom je povratnik u društvo najboljih, Zbrojovka iz Brna, dobila vicešampiona Spartu iz Praga na svom terenu.
Izabrane vesti
Slavija otvara sezonu ove nedelje (15.00) protiv Slovačkog, tima iz Uherskog Hradišta koji se prošle sezone spasao ispadanja u plej-autu. Na klupu je seo Jan Jelinek, koji je radio do skora sa drugim timom belo-crvenih iz Praga. Dan pre početka sezone, Slovačko je iz Slavije dovelo napadača Filipa Horskog koji nije imao veliku minutažu u taboru šampiona iz Praga. Na 56 utakmica u Superligi je dao pet golova. Međutim, po dogovoru dva kluba, Horski neće moći da igra protiv nekadašnjeg kluba.
15.00: (1,18) Slavija (6,50) Slovačko (13,0)
Šampion je ovog leta doveo čak devetoricu pojačanja, a zvezda prelaznog roka je francuski štoper Anže Engasan, koji je plaćen Liberecu 6.000.000 evra, što je lepa suma za češki fudbal. U Slaviji su procenili da je defanzivac, koji ima poreklo iz Obale Slonovače, kvalitet i za Lige petice, a češki prvak je odlična odskočna daska za karijeru u boljem klubu i jačem šampionatu.
Ostale novajlije su ukrajinski golman Nazar Domčak (Karpati Lavov, 5.000.000 evra), Tumani Dijakite (Liberec, 4.500.000 evra), Danijel Šturm (Sigma Olomuc, 4.000.000 evra), Pavel Kačor (Karvina, 3.000.000 evra), Viktor Novak (Gornjik Zabže, 2.400.000 evra), Oskar Kubijak (Arka, 1.000.000 evra) i Nil Glosoa (Pau, 1.000.000 evra).
Od važnijih odlazaka, klub iz Praga je ostao bez veziste Dominika Peha, koji je za 3.000.000 evra prešao u Jang Bojs, dok je mladi 16-godišnji David Jarolim otišao da se usavršava u slavni Bajern.
Ostali su najbitniji igrači iz prošle sezone: napadači Lukaš Provod, Tomaš Čori i Mojmir Čitil, vezisti Oskar i Mihal Sadilek, defanzivci Štefan Šalopek, David Zima, Igo Ogbu, golman Jakub Marković…
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
ČEŠKA 1 – 1. KOLO
Subota
Zlin – Banjik Ostrava 0:1 (0:0)
/Jurecka 60/
Teplice – Bohemijans 3:1 (1:0)
/Pulkrab 20, 55, Auta 83 – Almasi 67/
Viktorija Plzenj – Liberec 1:3 (0:1)
/Krčik 51pen – Ladra 27ag, Soliu 76, Dulaj 90+5/
Zbrojovko Brno – Sparta Prag 3:1 (1:0)
/Vasulin 34, Vahušek 64, Eze 81 – Merkado 50/
Nedelja
15.00: (1,18) Slavija (6,50) Slovačko (13,0)
17.30: (2,30) Jablonec (3,30) Sigma Olomuc (2,90)
20.00: (2,10) Hradec (3,30) Pardubice (3,30)
Ponedeljak
18.00: (3,80) Artis Brno (3,40) Mlada Boleslav (1,90)
***kvote su podložne promenama