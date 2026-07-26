Prvo kolo pokazalo zašto je Slavija apsolutni favorit za krunu

Uloženih 26.000.000 evra u pojačanja, ostanak trenera koji je na kormilu već osam godina, direktan plasman u Liga šampiona od septembra, pokazuju da će Slavija i ove sezone voditi glavnu reč u Superligi Češke. Jedina dva konkurenta za tron u prethodnoj deceniji, Sparta i Viktorija Plzenj, poraženi su već na premijerama, pa je jasno da šampion ima otvoren put ka trećoj vezanoj tituli.

Oslabljeni Liberec očitao je lekciju Viktoriji u Plzenju za koju od od ove sezone igra nekadašnji vezista pančevačkog Železničara Stefan Pirgić – 3:1, a istim rezultatom je povratnik u društvo najboljih, Zbrojovka iz Brna, dobila vicešampiona Spartu iz Praga na svom terenu.