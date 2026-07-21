Radnički nastavlja da štancuje novajlije: Potpisao bivši igrač Partizana
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 11:18
Nemanja Glavčić je dvanaesti fudbaler koji je ovog leta stigao na Čika Daču
Navikli smo u poslednjih nekoliko letnjih prelaznih rokova da Radnički iz Kragujevca uvek doživi ozbiljne promene u igračkom kadru. Kao po pravilu, dešavao se dvocifren broj dolazaka na stadion "Čika Dača", a ništa drugačije nije ni ove sezone. Sve u svrhu toga kako bi se izbegao scnenario iz prethodne sezone kad je tim iz Šumadije bukvalno u poslednjim minutima uspeo da sačuva status Superligaša.
Do sada je u Kragujevac stiglo čak 11 novih fudbalera i tu nije kraj, pošto je danas predstavljen nekadašnji igrač Partizana - Nemanja Glavčić. Omaleni vezista došao je kao slobodan igrač, a sa članom Mozzart Bet Superlige potpisao je dvogodišnji ugovor. Pre deset godina važio je za jednog od najvećih talenata u SC Teleoptik, imao je potpisan profesionalni ugovor sa crno-belima, čak mu je Ivan Tomić davao prostor u nekim utakmicama tokom sezone 2015/16, ali je Glavčić ubrzo napustio Humsku.
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Put ga je kasnije vodio preko Spartaka iz Subotice, Slaven Belupa, ruskog Himija, grčkog Volosa i AEL-a iz Limasola za koji je prethodne sezone na 28 utakmica postigao jedan gol uz dve asistencije. U Kragujevcu bi trebao da bude jedan od glavnih kreatora igre, pogotovo što je takav tip igrača nedostajao Kragujevčanima posle odlaska Luja Ben Hasina.
Pre Glavčića, dres Radničkog zadužili su Semir Alić, Bojica Nikčević, Mićo Kuzmanović, Aleksa Marušić, Mateja Dukić, Nemanja Miletić, Asmir Suljić, Ilija Babić, Hasan Hilu, Uroš Sremčević i Muhamed Sahinović. Čeka se finansijska injekcija od prodaje Estera Soklera (blizu transfera u Makabi Tel Aviv), pa dovođenje Glavčića verovatno ne znači kraj aktivnosti Kragujevčana ovog leta.