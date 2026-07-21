Radnički nastavlja da štancuje novajlije: Potpisao bivši igrač Partizana

Navikli smo u poslednjih nekoliko letnjih prelaznih rokova da Radnički iz Kragujevca uvek doživi ozbiljne promene u igračkom kadru. Kao po pravilu, dešavao se dvocifren broj dolazaka na stadion "Čika Dača", a ništa drugačije nije ni ove sezone. Sve u svrhu toga kako bi se izbegao scnenario iz prethodne sezone kad je tim iz Šumadije bukvalno u poslednjim minutima uspeo da sačuva status Superligaša.

Do sada je u Kragujevac stiglo čak 11 novih fudbalera i tu nije kraj, pošto je danas predstavljen nekadašnji igrač Partizana - Nemanja Glavčić. Omaleni vezista došao je kao slobodan igrač, a sa članom Mozzart Bet Superlige potpisao je dvogodišnji ugovor. Pre deset godina važio je za jednog od najvećih talenata u SC Teleoptik, imao je potpisan profesionalni ugovor sa crno-belima, čak mu je Ivan Tomić davao prostor u nekim utakmicama tokom sezone 2015/16, ali je Glavčić ubrzo napustio Humsku.