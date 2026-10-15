Raspad sistema u osam minuta: Zvezdu u Luganu skupo koštale dečje greške i izlazak Krunića

Da nije bilo pomračenja u završnici meča, moglo bi da se priča o tome da je Crvena zvezda više od sat vremena ličila na tim koji želi da vidi Albert Rijera. Međutim, Španac je potpuno omanuo sa izmenama. Zvezda je ostala bez energije i sigurnosti u završnici. Prestala je da bude ta koja konstantno preti protivničkom golu, što je domaćin uspeo da iskoristi i preokrene situaciju u svoju korist. Kroči Torti je konstatno zahtevao od svog tima da se podigne, napravio je ključne izmene uvođenjem Monkade i Bekama, koji su na kraju, uz iskusnog Grgića bili najzaslužniji za veliko slavlje domaćeg tima.

Katastrofalan pad u Zvezdinoj igri u potpunosti je u drugi plan bacio majstorstvo Radeta Krunića iz 67. minuta. Vezista iz Foče, koji je bio dominantna figura na terenu, odličnu utakmicu je krunisao odličnim golom u 67. minutu. Sakrio je bivši igrač Milana svoju nameru i precizno šutirao sa 20 metara udaljenosti, pogodivši donji desni ugao gola Davida von Balmosa.

Crveno-beli su tokom većeg dela meča uspevali da prave višak na protivničkoj polovini pametnim utrčavanjem Gaštarova iz drugog plana. A posle jednog takvog Makedonac je asistirao Timiju Maks Elšniku, kod pogotka u 32. minutu. Zvezda je tada dobro reagovala nakon vodećeg gola Albijana Ajetija, kojem je prethodila velika greška Gudelja u opasnoj zoni. Renato Štefen je oduzeo loptu, poslao loptu iza Gaštarova, a Ajeti matirao nemoćnog Mateusa.