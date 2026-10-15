Partizanu 11 razlike nije ni blizu dovoljno u Istanbulu! Fener prejak za ovakve crno-bele
Vreme čitanja: 6min | čet. 15.10.26. | 21:39
Treći poraz Partizan Mozzart Beta u Evroligi, Fenerbahče prelomio meč u drugom poluvremenu i slavio rezultatom 74:65
Hteli to da priznamo ili ne, ali posle tri izvanredne pobede, sada su na videlo izašle sve mane ovog tima Partizan Mozzart Beta koje pokazuju da u ovom momentu u ovakvom sastavu, crno-beli nisu u stanju da nadigraju najjače timove Evrolige. Pokazao je to Real, još više Panatinaikos, a sada i Fenerbahče u Istanbulu. Daleko od toga da se očekivalo da Partizan rutinski ili lako pobedi ovu utakmicu, Fener je kandidat za završni turnir, ali onog momenta kada je šut prestao da funkcioniše i kada se pronašao način da se zaustavi Karlik Džons, pitanje pobednika se nije postavljalo. Fenerbahče je dominirao u drugom poluvremenu i relativno rutinski savladao crno-bele u 6. kolu Evrolige rezultatom 74:65.
Ako izuzmemo sjajan početak kada je Partizan imao četiri pogođene trojke i ranih 11 poena prednosti, sve posle toga je proteklo u znaku Fenerbahčea. Do poluvremena se Partizan držao, ali onog momenta kada je Tonje Džekiri saopštio da ne može da igra zbog istegnuća mišića, kola su u potpunosti krenula nizbrdo. Procenti šuta su rapidno krenuli da opadaju sa svih pozicija, a kada Karlik Džons bude uštopovan, a otvoreni šutevi se ne pogađaju, onda je poraz neminovan.
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Teško je sada analizirati sve ovo jer je činjenica da je Partizan odlično izgledao u prva tri kola, ali je isto tako jasno da su to timovi koji se neće boriti za vrh tabele. Kada su došli protivnici koji su popunjeni na svim pozicijama, onda smo videli da crno-belima fali individualnog kvaliteta. Borbenost, karakter i ideja su i dalje prisutni, ali sada moramo da istaknemo da su ovoj ekipi potrebna pojačanja, čak i da nema problema sa povredama, evidentno je da nema dovoljno napadačkog arsenala da se sruše najveće aždaje Evrolige.
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Dovoljno je samo da istaknemo procente da vam idealno ilustrujemo sliku kako je izgledao napad. Za dva poena je Partizan šutirao skromnih 37%, za tri još lošijih 30%, a boli i veliki broj slobodnih bacanja, čak 11 za skromnih 54% uspešnosti.
Jedini koji je pogađao u kontinuitetu, barem sa distance je Itan Tompson koji je imao 13 poena, ali je i on promašio tri slobodna bacanja. Dok su po 12 poena imali Kevarijus Hejs i Lamar Stivensm dok su najviše falili poeni Karlika Džonsa koji je postigao šest poena (1/7 za dva), doduše imao je osam asistencija.
Teško da je mogao da se zamisli bolji početak za Partizan. Najzad je proradio šut sa distance. Ekipa koja je među najlošijima po šutu sa distance je u Istanbulu krenula sa četiri trojke iz isto toliko pokušaja. Rešetali su Itan Tompson i Lamar Stivens. Obojica su pogodila po dve trojke i vrlo brzo je Partizan bio na sjajnih 18:7.
Jasno je bilo da nije realno da Partizan nastavi u tom ritmu, pa je do kraja deonice Partizan ispalio još četiri trojke, bez uspeha jer Alesandro Pajola i Arijan Lakić nisu bili precizni pa je posle 10 minuta na semaforu stajalo 19:12 za crno-bele.
Vrlo brzo se utakmica pretvorila u pravi rovovski rat. Nije više bilo koševa u serijama, zapravo u drugom kvartalu viđeno je ukupno 22 poena. Partizan je u potpunosti stao sa napadom, niko nije mogao da kupi koš, ali su nekako zadržali blagu prednost pred odlazak na veliki odmor – 28:25.
I to je poslednje što je bilo pozitivno na ovoj utakmici.
Na poluvremenu su već krenule da se nižu loše vesti. Tonje Džekiri je saopštio treneru Đoanu Penjaroji da ne može da nastavi utakmicu jer je povredio primicač, a koliko je to uticalo na ekipu, videlo se već u prvih nekoliko minuta treće deonice.
Fenerbahče je osetio da je sada trenutak da krene u veliki napad. Preokret se dogodio za svega nekoliko minuta, ali to nije bilo najgore. Fener je bio u seriji, ubrzo je razlika bila i dvocifrena, čak je i Karlik Džons bio u potpunosti uštopovan pa su izgubljene lopte krenule da se nižu. U takvim okolnostima, niko nema šansu protiv Fenerbahčea, a ne Partizan koji svoje pobede mora da traži iz jake i agresivne odbrane i pametnog napada. Toga nije bilo u drugom poluvremenu i zbog toga je zabeležen treći uzastopni poraz.
Jeste Partizan u finišu četvrtine smanjio na osam poena razlike, još jednom pokazao da se nikada ne predaje, ali protiv najjačih ne može da se pobedi samo na želju i htenje, potreban je i kvalitet.
Naredne nedelje barem nema duplog kola u Evroligi pa se otvara prilika za malo više treninga, ali naredni protivnik je Crvena zvezda koja je u fantastičnom naletu.
EVROLIGA, 6. KOLO
FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21)
Dvorana: Ulker Sport
Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arno Pardo
Fenerbahče: Larkin 3, Bingam 4, Boldvin 11, Meli 2, Šanli 2, Horton Taker 14, Džuzang, Forest 5, Ki 5, Klajburn 11, Šilds 17, Sargiunas
Partizan Mozzart Bet: Olman 7, Džons 6, 8as, Vildoza 5, Tompson 13, Tanasković 6, Stivens 2, Hejs 12, Lakić, Džekiri 2, Pajola, Lovernj 2, Si
EVROLIGA, 6. kolo
Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel
Petak
19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)
20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)
20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)
20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)