Partizanu 11 razlike nije ni blizu dovoljno u Istanbulu! Fener prejak za ovakve crno-bele

Teško da je mogao da se zamisli bolji početak za Partizan. Najzad je proradio šut sa distance. Ekipa koja je među najlošijima po šutu sa distance je u Istanbulu krenula sa četiri trojke iz isto toliko pokušaja. Rešetali su Itan Tompson i Lamar Stivens . Obojica su pogodila po dve trojke i vrlo brzo je Partizan bio na sjajnih 18:7.

Jedini koji je pogađao u kontinuitetu, barem sa distance je Itan Tompson koji je imao 13 poena, ali je i on promašio tri slobodna bacanja. Dok su po 12 poena imali Kevarijus Hejs i Lamar Stivensm dok su najviše falili poeni Karlika Džonsa koji je postigao šest poena (1/7 za dva), doduše imao je osam asistencija.

Dovoljno je samo da istaknemo procente da vam idealno ilustrujemo sliku kako je izgledao napad. Za dva poena je Partizan šutirao skromnih 37%, za tri još lošijih 30%, a boli i veliki broj slobodnih bacanja, čak 11 za skromnih 54% uspešnosti.

Teško je sada analizirati sve ovo jer je činjenica da je Partizan odlično izgledao u prva tri kola, ali je isto tako jasno da su to timovi koji se neće boriti za vrh tabele. Kada su došli protivnici koji su popunjeni na svim pozicijama, onda smo videli da crno-belima fali individualnog kvaliteta. Borbenost, karakter i ideja su i dalje prisutni, ali sada moramo da istaknemo da su ovoj ekipi potrebna pojačanja, čak i da nema problema sa povredama, evidentno je da nema dovoljno napadačkog arsenala da se sruše najveće aždaje Evrolige.

Jasno je bilo da nije realno da Partizan nastavi u tom ritmu, pa je do kraja deonice Partizan ispalio još četiri trojke, bez uspeha jer Alesandro Pajola i Arijan Lakić nisu bili precizni pa je posle 10 minuta na semaforu stajalo 19:12 za crno-bele.

Vrlo brzo se utakmica pretvorila u pravi rovovski rat. Nije više bilo koševa u serijama, zapravo u drugom kvartalu viđeno je ukupno 22 poena. Partizan je u potpunosti stao sa napadom, niko nije mogao da kupi koš, ali su nekako zadržali blagu prednost pred odlazak na veliki odmor – 28:25.

I to je poslednje što je bilo pozitivno na ovoj utakmici.

Na poluvremenu su već krenule da se nižu loše vesti. Tonje Džekiri je saopštio treneru Đoanu Penjaroji da ne može da nastavi utakmicu jer je povredio primicač, a koliko je to uticalo na ekipu, videlo se već u prvih nekoliko minuta treće deonice.

Fenerbahče je osetio da je sada trenutak da krene u veliki napad. Preokret se dogodio za svega nekoliko minuta, ali to nije bilo najgore. Fener je bio u seriji, ubrzo je razlika bila i dvocifrena, čak je i Karlik Džons bio u potpunosti uštopovan pa su izgubljene lopte krenule da se nižu. U takvim okolnostima, niko nema šansu protiv Fenerbahčea, a ne Partizan koji svoje pobede mora da traži iz jake i agresivne odbrane i pametnog napada. Toga nije bilo u drugom poluvremenu i zbog toga je zabeležen treći uzastopni poraz.

Jeste Partizan u finišu četvrtine smanjio na osam poena razlike, još jednom pokazao da se nikada ne predaje, ali protiv najjačih ne može da se pobedi samo na želju i htenje, potreban je i kvalitet.

Naredne nedelje barem nema duplog kola u Evroligi pa se otvara prilika za malo više treninga, ali naredni protivnik je Crvena zvezda koja je u fantastičnom naletu.

EVROLIGA, 6. KOLO

FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21)

Dvorana: Ulker Sport

Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arno Pardo

Fenerbahče: Larkin 3, Bingam 4, Boldvin 11, Meli 2, Šanli 2, Horton Taker 14, Džuzang, Forest 5, Ki 5, Klajburn 11, Šilds 17, Sargiunas

Partizan Mozzart Bet: Olman 7, Džons 6, 8as, Vildoza 5, Tompson 13, Tanasković 6, Stivens 2, Hejs 12, Lakić, Džekiri 2, Pajola, Lovernj 2, Si

EVROLIGA, 6. kolo

Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel

Petak

19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)

20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)

20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)

20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)

20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)