Krunić: Šta god da kažem, biće pogrešno

Dobra partija, gol za vođstvo, ali ni takvo izdanje Radeta Krunića nije bilo dovoljno Crvenoj zvezdi ni za remi u Luganu.

Kapiten crveno-belih na ovom meču bio je veoma razočaran ishodom utakmice.

„Šta god da kažem, biće pogrešno. Zaista je neshavtljivo da na ovakvoj utakmici izgubimo. Imali smo sve u našim rukama i nogama. Na kraju, nije pobedio bolji tim”, rekao je Krunić posle meča.