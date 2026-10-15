Krunić: Šta god da kažem, biće pogrešno
Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 21:40
“Nije pobedio bolji tim”, kaže Zvezdin vezista
Dobra partija, gol za vođstvo, ali ni takvo izdanje Radeta Krunića nije bilo dovoljno Crvenoj zvezdi ni za remi u Luganu.
Kapiten crveno-belih na ovom meču bio je veoma razočaran ishodom utakmice.
„Šta god da kažem, biće pogrešno. Zaista je neshavtljivo da na ovakvoj utakmici izgubimo. Imali smo sve u našim rukama i nogama. Na kraju, nije pobedio bolji tim”, rekao je Krunić posle meča.
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Osvrnuo se vezista crveno-belih na igru njegovog tima.
“Imali smo dosta individualnih grešaka. Zato što hoćemo dosta da igramo, dese se greške. Bilo je logično da igramo sa mirnijim pasom, od nazad, ali nismo iskoristili prostore koje smo imali, nismo bili dovoljno mirni na lopti. Nikoga ne osuđujem, ekipa smo koja želi da pogreši”.
Odmah je Krunić usmerio pogled ka narednom protivniku.
“Najpre nam sledi prvenstvo, ali sigurno da ćemo više gledati Kopenhagen, pred našim navijačima. To moramo da pobedimo kako znamo i umemo. Mogli smo i ovde više, ali poslednjih nekoliko minuta smo im mnogo dozvolili, naivno smo primili golove, a ne kao neka ekipa koja ima dosta internacionalaca”, podvukao je Rade Krunić.