Od nedraftovanog, preko Razvojne lige do igranja sa Karijem i dresa Golden Stejta

Reč je o momku koji je zaista svašta prošao dok nije zaigrao kako treba u najjačoj ligi na svetu.

Momak iz Kalifornije ne može da se pohvali nekim zavidnim fizičkim predispozicijama, a posle samo godinu dana na koledžu počeo je da razmišlja o profesionalnoj karijeri. Naravno, nije izabran na NBA draftu 2021. godine, pa je pokušao da do NBA dođe okolnim putevima, iako mu okolnosti nisu bile naklonjene.

pridružio se razvojnom timu Njujork Niksa i tamo oduševio. Prosečno je beležio 17,7 poena, četiri skoka i 4,7 asistencija, što mu je bilo dosta da se izbori za 10-otnevni ugovor sa Portlandom. Ova epizoda zbog pandemije korona virusom nije dugo trajala, a onda su usledili angažmani u razvojnim timovima Atlante i Orlanda.

Prekretnica u njegovoj karijeri bila je definitivno 2023. u kojoj je obezbedio dvosmerni ugovor sa Dalasom. Igrao je za Meverikse malo po malo, zadržao se tri godine, a u prošloj eksplodirao. Vilijams je lane prosečno beležio 13 poena, 3,9 asistencija i 2,9 skokova, što mu je na kraju obezbedilo angažman u jednoj od najvećih franšiza NBA lige i igranje uz legendarnog Stefa Karija.