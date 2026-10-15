REZZIME DANA (četvrtak): Veče pogodaka

ZAOKRUŽENO

ATALANTA - PAFOS (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 3:1 - MOZZART RELAX

Ovaj par smo mogli da zaokružimo 18. Minuta kada je Atalanta povela sa 2:0. Sve posle toga je bila opuštencija za praćenje. Poveo je domaćin i 3:0 krajem prvog poluvremena, a sve što su gosti uspeli je da postignu počasni gol na samo kraju utakmice.

LEH - BAJER LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,57) – rezultat 0:4

Potpuna dominacija gostiju. Sve je već bilo kristalno jasno u prvom poluvremenu kada je Bajer poveo sa 3:0, a konačan rezultat je bio samo tačka na "i".

PANATINAIKOS - BORAC BANJALUKA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:1 - MOZZART RELAX

Panatinaikos je opravdao ulogu favorita protiv Borca, doduše tim iz Banjaluke je skupo prodao koži i kapitulirao tek u 70. minutu golom Kingsa Kangve. Domaćin je poveo iz penala već u 10. minutu, tako da bi zbog Mozzart Relax-a prošle igre 2+, 3+ i GG. Međutim, svakako je meč završen krajnjim ishodom koji je garantovao obe igre.

FRAJBURG - JABLONEC (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:2 - MOZZART RELAX

Zanimljivo je bilo u Nemačkoj, gde je Frajburg savladao u goleadi Jablonec. Grifo je već u 10. minutu pogodio mrežu rivala i tako su prošle igre 2+, 3+ i GG. Gosti su izjednačili iz penala u 28. minutu, a nastavak je doneo još jedan Relax. Naime, domaćin je poveo sa dva goal razlike, zahvaljujući autogolu Pavlovića i pogotku Egestajna, tako da bi prema Mozzart Relax-u na kraju Frajburg bio dobitan i da je Jablonec slavio. Gosti su uspeli da uvedu meč u neizvesnu završnicu pogotkom u nadoknadi, ali nije bilo vremena za preokret.

AZ ALKMAR - HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 2:1

Holandski predstavnik takođe spada u red ekipa koje su opravdale zvanje favorita. Prvo poluvreme nije donelo golove, a onda se sve rasplamsalo u nastavku. Najpre je AZ poveo preko Kupmajnersa u 49. minutu. Međutim, prednost je bila kratkog daha, te je Forson izjednačio svega šest minuta kasnije. Konačan rezultat postavio je Merdinik iz Penala u 77. minutu utakmice.

BENFIKA – SELTIK (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 4:1

Pre mesec dana ohladila je San Siro, večeras je zapalila Luž. Benfika je hit starta takmičenja u Ligi Evrope, redom ruši bivše kontinentalne šampione. Nakon Milana, oduvala je Seltik, koji je još jednom potvrdio da je u očajnoj formi. Sve je bilo rešeno već posle 36 minuta kada je na semaforu pisalo 3:0, uz dva pogotka Džona Durana. Dve asistencije upisao je Prestijani, a naravno da veče nije moglo da se završi, a da se među strelce ne upiše I Pavlidis.

KUPS – TRABZON (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 2:4 - MOZZART RELAX

Prvi put u karijeri, i to u jeseni svoje karijere da budemo sasvim precizni, Mohamed Salah zaigrao je u Ligi konferencije. Pamtiće ovaj dan i on sam, ali i najmlađe Uefino takmičenje, koje je u svoje almanahe upisalo jednog velikog asa. Gol i asistencija već u prvom poluvremenu. Zapravo, najpre asistencija Ounačuu već u trećem minutu, pa lep pogodak pred odlazak na veliki odmor. Frankulinjo je rešio sve dileme na početku drugog poluvremena, kasnije postigao u sudijskoj nadoknadi još jedan pogodak. Zbog gola Trabzona u 3. minutu prošli su već tada 2+, 3+ i GG kroz Mozzart Relax, mada je sve svakako došlo i prošlo do kraja meča. Ali, naši igrači mogli su da budu mirni već posle tih 180 sekundi.

FERENCVAROŠ – VIKTORIJA PLZENJ (tip 1, kvota 1,90) – rezultat 2:1

Mađari se jesu dugo “rvali” sa rivalom iz Češke, ali su na kraju uspeli da urade zacrtano i donesu našim kladiocima mogućnost da zaokruže odličnu kvotu na keca. Posle prvog dela bez golova sve se promenilo već na otvaranju drugog poluvremena, a Zakarijasen je u 81. minutu potvrdio bolju igru domaćina za velika dva gola prednosti. Pogodak Visinkog na samom ulasku u nadoknadu pomogao je onima koji su čekali GG ili više golova.

PRECRTANO

EGNATIJA – MIDTJILAND (tip 2, kvota 1,48) – rezultat 1:1

Verovali ste da Danci mogu da se prošetaju kroz Tiranu, međutim prevarili su vas. Ne samo da nisu pobedili, već su morali da jure rani zaostatak. Isti su, istina, uspeli da nadoknade već posle samo sedam minuta od momenta kada je primljen gol, ali u preostalih sat vremena nije došao taj drugi gol vredan preokreta. Tačnije jeste, ali je poništen zbog ofsajda.