Rezzime dana (petak): Uz malu pomoć Evrolige i Mozzart Relaxa

ZAOKRUŽENO

TORINO – MONCA (KI 1, 2,05) – rezultat 3:2

Ovaj Torino pod vođstvom Ignasija Abatea čak igra i preko očekivanja. Iako je letos uloženo samo 27.000.000 evra na dovođenje novih igrača nekadašnji igrač Milana uspeva da izvuče maksimum iz ne baš povoljnih okolnosti. Večeras su upisali treću pobedu zaredom.

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RADNIČKI 1923 – RADNIK SURDULICA (KI 1, 1,90) – rezultat 1:0

Pobede koja je na osnovu svega prikazanog mogla da bude ubedljivija, ali će se u sablasnom ambijentu praznih tribina na stadionu „Čika Dača“ pamtiti akcija iz 27. minuta, kada je lopta krenula iz poslednje linije, brzopotezno prebačena na levi bok, gde su iz prve kombinovali Jovan Živković i Ilija Babić, na čije je dodavanje upravo Sremčević topovskim udarcem matirao Stefana Ranđelovića.

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BOLTON – MIDLZBRO (KI 2, 1,62) – rezultat 1:5

Prošao je ovog petka Bolton kao bos po trnju i to na svom terenu u okviru susreta 12. runde najjače druge lige na svetu, popularnog Čempionšipa. Od samog starta meča builo je jasno u kom smeru ide igra, a onda je od 13. do 39. minuta usledila kanonada i 3:0 za goste. Što je definitivno već tada odlučilo pobednika.

IPSVIČ – NOTINGEM FOREST (GG, 1,60) – rezultat 1:1

Poslednju utakmicu odigrao je još 5. septembra Nikola Milenković. njegov povratak na teren i desio se tek ove večeri, Nažalost, neće je Nikola Milenković pamtiti po dobrom. Upravo njegov veliki kiks kumovao je izjednačujućem pogotku domaćina za rezultat koji će se na kraju ispostaviti konačnim. A ko je ovde odigrao GG3+ prošlo mu je zahvaljujući MOZZART Relaxu pošto su oba gola pala u prvom poluvremenu.

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ZRINJSKI – RADNIK BIJELJINA (KI 1, 1,25) – rezultat 1:0

Jedan, ali tri boda i stotine prošlih tiketa u MOZZARTU vredan pogodak. I to već u šestom minutu susreta, što znači da bi u tom slučaju prošla i naša igre UG 2+ i 3+, zahvaljujući benefitu Mozzart Relax. Strelac tog pogotka bio je Antonio Ilić.

ŽALGIRIS – ASVEL LION (KI 1, 1,30) – rezultat 105:85

Litvanski velikan i francuska ekipa odmerili su snage u Kaunasu, u meču sedmog kola Evrolige, gde je Žalgiris ubedljivo slavio protiv ekipe Tonija Parkera – 105:85. Bio je to za njih ujedno i prekid loše serije u Evroligi, s obzirom da su u prethodnom duplom kolu poraženi od Fenerbahčea u gostima i iznenađujuće, ubedljivo od Efesa kod kuće.

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OLIMPIJAKOS – FENERBAHČE (KI 1, 1,90) – rezultat 61:64

Pirejski velikan imao potpunu kontrolu utakmice i pred kraj prvog poluvremena stigao do maksimalnog vođstva od 16 poena (34:18) što je sada najviše obradovalo sve one koji su čekali keca. Razlog je taj što je aktiviran benefit MOZZART RELAX, pa je tako ovo jedna od onih situacija kada su zaokruženi i kec i dvojka. Jedno zbog Mozzart Relax-a, drugo jer je takav rasplet diktirao rezultat.

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PRECRTANO

ŠTUTGART – M'GLADBAH (KI 1, 1,33) – rezultat 2:3

Pejčinović odbijenu loptu glavom gura u prostor Demiroviću, a reprezentativac Bosne i Hercegovine se odlučio da uhvati "dropku" i proba da iznenadi golmana. Išla je ta lopta stvarno u rašlje, bio je jak šut, ali je Nikolas morao da skine. Da li je bio toliko baš jak šut da nije mogao ništa, pitanje je, pošto je odbranio i lopta mu se odbila u ruke iza leđa u gol. Malo i bizarno. S obzirom da je gol pao već u petom minutu, već tada zbog benefita Mozzart Relax moglo je da se zaokruži 2+, 3+ i GG!

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BREST – NICA (KI 1, 2,40) – rezultat 1:2

Kakva drama na stadionu Fransis le Ble! Brest je imao prednost, kontrolisao rezultat tokom većeg dela utakmice i činilo se da je na dobrom putu da nastavi pozitivnu seriju, ali je Nica pokazala karakter i velikim preokretom stigla do izuzetno važnog trijumfa u osmom kolu francuske Lige 1.

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ALAVES – MALAGA (KI 1, 1,57) – rezultat 1:1

Posle uvodnog susreta desete etape La Lige zadovoljnih – nema. Andalužani su propustili sjajnu priliku da najbolju partiju sezone krunišu premijernim slavljem od povratka u elitu, dok je Alaves umesto unapred uknjižena tri boda morao da se zadovolji samo jednim. I to se spasao pred sam kraj.

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