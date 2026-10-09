Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak):Solidno s obzirom na izbor

ZAOKRUŽENO

HELSINKI – VPS (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 6:0

Klub iz perestonice Finske se ne šali, već pokušava da u poslednjim momentima sezone stigne i prestigne rivale u u velikoj bici za titulu. Kraj sezone je sve bliži, a Helsinki igra sve bolje,l moglo bi ovo dobro da se završi.

ŠAMROK – DROGEDA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 3:1

Dok je veći deo fudbalske Evrope mirovao ovog četvrtka, dok se reprezentativci ne vrate u klubove nakon tronedeljnog odsustva, Irci su igrali i to njihova elitna, Premijer divizija. A nama dobropoznati Šamrok je lagano odbranio domaće bunjište i obradovao mnoge MOZZARTOVE igrače.

JOHOR DT – SVAJ RENG (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 6:0

Zaista je bio ovo čudesan kladilački dan, ghde se glasalo ugalvnom za budućnost, tj. igrali su se parovbi narednih dana. Ali ko je hteo danas nešto an naplati moraju je dobrano da kopa. A ko je najdublje kopao stigao je i do ovog susreta ASEAN klupskog šampinata, Grupe B. I dobro ga je iskopao. A da, meč se igrao u Džohoru, na jugu daleke Malezije.

FAR RABAT – VIDAD TEMARA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:0

Krenulo je nedavno i marokansko prvenstvo, koje nam uvek nude zanimljive parove, te se oni često nađu među najigranijim. Posebno kada je dan fudbalski ovako prazan. Bilo kako bilo, strelac jedinog gola na susretu 3. kola tamošnjeg šampionata bio je El Fahli u 60. minutu.

AL AHLI D. – JUNAJTED FC (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:1

Dubai nam je ovog četvrtka bio “Meka i Medina“ za klađenje, nudivši nam zanimljive parove u okviru tamošnjeg Liga kupa. Kvote možda nisu bile najjače, ali su rezultati pak bili uglavnom realni. A to za kladioca znači jedno – dobitak.

AL ANSAR B. – AL HIKMA (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:1

Takav je dan da se većina mečeva na koji ste se najviše kladili tokom četvrtka, igraju narednih dana, tako da je u Top 10 današnjih najigranijih tipova „upao“ i jedan iz – Libana. Ratom razorena država, ali fudbal mora da se igra. I to kao što nam rezultat pokazuje, uzbudljiv.

AL NASR D. – HATA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 4:1

Još jedan kladilački tip iz Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata, treća runda. Ovaj je pak prošao bez većih problema, što rezultat i sam pokazuje. Iako je gost poveo pri kraju prvih pola sata susreta na stadionu Al Maktum u Dubaiju.

MASAR – EL DAKLEH (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 3:1

Na kraju liste najigranijih paerova dana u MOZZARTU našao se i jedan par iz druge lige Egipta, koji je lagano prošao obradovavši sigurno mnoge MOZZARTOVE kladioce. Bilo je ovo veče beting ekstrema, od severa Evrope do severa Afrike, pa i dalje, sve do Indokine...

PRECRTANO

KUPS – AC OULU (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 0:1

Dok je jedan par iz Finske, (Helsinki - VPS) prošao kao od šale, ovaj drugi nikakao. Niti kec, niti 3+, već dvojka i 0-1 gol. A on je pao relativno rano, malo pre pola sata igre u Kuopiju, kada je precizan bio Trijana.

AL AIN – AL ITIHAD K. (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:2

Jedan od najigranijih tipova dana, a u pitanju je 3. kolo Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvo je i čudo da je palo toliko golova, pošto je tamo trenutno pretoplo, a temperature se u toku dana penju do 45 stepeni, uz vlažnost vazduha od 80 odsto.