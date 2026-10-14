Rijera iz Švajcarske: Nisam policajac, ni diktator! Moramo da budemo tim, a ne cirkus

Ludost i hrabrost, ali sve je na Albertu Rijeri . Španac je na zvanično obraćanje medija došao dobro raspoložen, nasmejen u konverzaciji sa kapitenom Radetom Krunićem . Međutim, morao je još jednom da progovori o situaciji sa Kataijem, dugogodišnjim simbolom kluba. „Rekao sam vam prvi, drugi put... Reći ću vam i treći put ako vam je toliko bitno. Kada sam došao u klub napisao sam papir u svlačionici sa jasnim pravilima. Kod mene u timu moraju da se poštuju pravila, ako se ne poštuju pravila onda to nije fudbalski tim, nego cirkus. Ja nisam diktator, ni autokrata, nisam policajac. Nisam im ni otac. Ne može da radi ko šta hoće, jer moji timovi su uvek organizovani. Drugo, klub već dugo u Evropi nema rezultate kakve želi. Ja želim stabilnost, balans, mirnoću“, bile su prve reči španskog stručnjaka.

Crvena zvezda je došlau Švajcarsku sa neuporedivo drugačijim timom u odnosu na evropski start u julu, ali zato je tempemrantni Rijera i stigao u Beograd. Da ustroji neku novu Crvenu zvezdu, koja će pokušati da ne zavisi previše od dugogodišnjih nosilaca poput Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića .

Ali možda je suret sa nekom drugom civilizacijom najava da će Albert Rijera ustrojiti tim po sopstvenim željama. Možda mu prolazno vreme nije dobro, ali njegovo veliko ili neupečatljivo doba praktično se računa od starta u Ligi Konferencije (18.45, TV Arena). Nije imao sreće rođeni Majorčanin kada je prvi rival u pitanju, pošto je Lugano trenutno aposlutno najbolji tim Švajcarske, sa nivom igara koje prevazilaze treće takmičenje pod okriljem UEFA.

Pokušao je Rijera malo da relaksira atmosferu pričom da Crvena zvezda sutra u Luganu može da dobije ili izgubi samo tri boda. Poruka je jasna – ne igramo kvalifikacioni meč.

„Sutra ne igramo kvalifikacioni meč, nego utakmicu za tri boda. Bilo bi lepo da počnemo pobedom, ali ako se nešto drugo desi – neće biti kraj sveta. Radimo dobro, srećni smo, ali smo daleko od onog što želimo. Mnogo puta sam ponovio da želimo da testiramo sopstvene mogućnosti, da vidimo gde nam je granica. Ljudi imaju velika očekivanja, mi naravno želimo da se plasiramo u narednu rundu Lige konferencija“.

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Pokušao je Rijera da prebaci fokus na sopstveni tim.

„Lugano je prvi ligi, potom igramo prvenstvo. Igraćemo protiv Genta i Kopenhagena. Svi su oni lideri svojih prvenstava. Kasnije ćemo igrati i kvalifikacije, verujem za Ligu šampiona. To su naše obaveze. Imamo samopouzdanje“.

Očigledno je Španac dobro upoznao život u Beogradu, čak i šta mu zameraju pojedini novinari. Delovalo je da je jedva dočekao pitanje Mozzart Sporta o tome zašto stalno menjaju stranu Nakajami i Lukasenu i stavlja ih na kontra nogu.

„Znaš zašto sam menjao mesta Nakajami i Lukasenu? Ne možete da analizirate, ako ne znate zašto sam zamenio mesta štoperima. Zašto pišeš kada ne znaš? Pišeš loše komentare. Ne znam da li ću sutra protiv Lugana igrati sa bekovima na svojim pozicijama ili obrnuto. Ne znaju ni oni kako ćemo mi igrati. Ne znam kako će oni igrati, da li ćemo ih otvarati unutra ili spolja. Da li smo neku utakmicu igrali loše? Proverite ponovo. Kada izgubimo, ideja je loša. Kada pobedimo, dobra je ideja. Vi ste novinari, morate da znate ono o čemu pišete ili nemojte da komentarišete”.

Imao je Rijera već iskustva sa Luganom, pobeđivao ih je kao trener Celja. Ali sada je sve drugačije.

"Fudbal je potpuno drugačiji. Menjaju se okolnosti. trener je formirao tim kakav želi. Ja sam samo dva meseca u klubu. Mi smo u procesu. Prilično smo daleko od onoga što želimo. Video sam nivo na kojem možemo da budemo. U klubu postoje velika očekivanja", rekao je Rijera, koji je u dva navrata igrao protiv švajcarskog kluba.