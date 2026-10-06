Rijera sprema još jednog klinca ispod žita: Sibinović putuje u Kragujevac

Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 14:18
Momak rođen 2009. godine ostavio dobar utisak tokom reprezentativne pauze
Odradili su veliki posao brojni ljudi iz omladinske škole Crvene zvezde, odlukom da selektiraju Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova. Malo ko je, međutim, verovao da će srpski šampion u roku od mesec dana dobiti dva reprezentativca, i da će mladi Trebinjac i Makedonac iskočiti na elitnu scenu.
Imao je hrabrosti Albert Rijera da im pruži šansu u večitom derbiju, potom i da istraje na njima u ostalim mečevima Mozzart Bet Superlige. Razumljivo, i da živi sa njihovim greškama, mada ih je bilo malo.
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Poslužila je reprezentativna pauza Albertu Rijeri da još malo zagrebe ispod površine i vidi na delu pojedine igrače iz omladinske škole. Oni koji nisu imali obaveze u nacionalnim selekcijama.
I čini se da je rođeni Majorčanin spreman da rizikuje i jednom od momaka 2009. godine ukaže poverenje u narednom periodu. Kako se može čuti u krugovima bliskim Crvenoj zvezdi odličan utisak tokom reprezentativne pauze ostavio je momak rođen 2009. godine Andrej Sibinović.
Nije rođeni Beograđanin poznat široj javnosti. Tek ovog avgusta stigao je u redove Crvene zvezde iz Čukaričkog. Oni koji ga poznaju reći će vam da je reč o talentovanom vezisti, kadrom da igra na više pozicija u veznom redu. Možda još fizički nije nadošao Andrej Sibinović, ali je Rijera odlučio da ga zadrži na trenizima i po povratku reprezentativaca.
Sibinović bi trebalo da putuje za seniorskim timom za Kragujevac, možda i dobije šansu u finišu meča ako to rezultat dozvoli.
Odigrao je mladi vezista i prijateljski meč sa Njegošem iz Lovćenca.
Po dolasku iz Čukaričkog Sibinović je počeo da igra za omladinski tim Crvene zvezde. Na sedam mečeva upisao je tri asistencije.