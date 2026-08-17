Ringišpil konačno stao: Juventus našao golmana, stiže Vikario na besplatnu pozajmicu
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 17:51
Stara Dama će imati opciju otkupa za 8.000.000 evra, Totenhem u potencijalnom minusu od 10.500.000
Čitavog leta traje Juventusova potraga za golmanom. Stara dama je kao na vrtešci tražila čoveka koji bi mogao da stane na gol umesto neuverljivog Mikelea Di Gregorija. Izbor je na kraju pao na Guljelma Vikarija. Klub iz Torina napravio je vrlo dobar posao, jer dobija kvalitetnijeg golmana od Di Gregorija po vrlo povoljnim uslovima. Dogovorena je pozajmica za koju Juve neće platiti ništa, a ukoliko bude želeo da otkupi ugovor, platiće samo 8.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 2.000.000 kroz bonuse.
Nekadašnji čuvar mreže Empolija bio je jedna od alternativa Juventusa koji je inicijalno jurio prvo Alisona, a onda Emilijana Martineza. Spaleti je tražio golmana koji ume da igra nogom, a paralelno sa tim, kako bi izbegli probleme sa finansijskim fer-plejom, ideja uprave kluba je bila da se Vikario dovede na pozajmicu sa mogućnošću otkupa ne većoj od 10.000.000 evra. Na kraju im je to pošlo za rukom, dok će Totenhem ostati u potencijalnom minusu od 10.500.000 evra. Vikario je u London stigao leta 2023. iz Empolija za 18.500.000.
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Rukovodioci Juventusa su se raspitivali za gomilu golmana, ali uvek neko nije bio po ukusu. Postojala je mogućnost da stigne Zajon Suzuki na pozajmicu kad je izgledalo da je prelazak u Pari Sen Žermen gotova stvar, ali Japanac nije završio u Parizu. Dibu Martinez je bio po volji svih, ali je Aston Vila tražila preveliko obeštećenje za argentinskom golmana.
Vikario je već sleteo u Torino gde ga očekuju lekarski pregledi, pa zatim potpis. Italijan je prethodne sezone branio na 43 utakmice za Totenhem, ali nije bio u dobroj formi, kao i čitava ekipa. Imao je probleme sa povredom, pa je umesto njega branio Antonin Kinski. Čeh je ostao prvi izbor čak i kad se Vikario oporavio. Niti se njemu ostajalo u Londonu, niti ga je Roberto De Zerbi video kao prvog golmana.
Očekuje se da Bjankoneri dovedu još igrača. Konkretno, u veznom redu i napadu. Sve zavisi od toga koga će uspeti da prodaju. U izlogu su Artur, Fabio Mireti, Ten Kopmajners, Daglas Luiz, Džonatan Dejvid i Edon Žegrova. Ako ništa drugo, oko golmana više ne moraju da se sekiraju.