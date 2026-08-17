Ringišpil konačno stao: Juventus našao golmana, stiže Vikario na besplatnu pozajmicu

Čitavog leta traje Juventusova potraga za golmanom. Stara dama je kao na vrtešci tražila čoveka koji bi mogao da stane na gol umesto neuverljivog Mikelea Di Gregorija. Izbor je na kraju pao na Guljelma Vikarija. Klub iz Torina napravio je vrlo dobar posao, jer dobija kvalitetnijeg golmana od Di Gregorija po vrlo povoljnim uslovima. Dogovorena je pozajmica za koju Juve neće platiti ništa, a ukoliko bude želeo da otkupi ugovor, platiće samo 8.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 2.000.000 kroz bonuse.

Nekadašnji čuvar mreže Empolija bio je jedna od alternativa Juventusa koji je inicijalno jurio prvo Alisona, a onda Emilijana Martineza. Spaleti je tražio golmana koji ume da igra nogom, a paralelno sa tim, kako bi izbegli probleme sa finansijskim fer-plejom, ideja uprave kluba je bila da se Vikario dovede na pozajmicu sa mogućnošću otkupa ne većoj od 10.000.000 evra. Na kraju im je to pošlo za rukom, dok će Totenhem ostati u potencijalnom minusu od 10.500.000 evra. Vikario je u London stigao leta 2023. iz Empolija za 18.500.000.