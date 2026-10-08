Romario podržava Kristijana: Što da trpi sramotu drugi put? Trebalo je da otera selektora dođavola

Toliko je veliki i toliko bitan da se o njemu raspravlja danima. I to na različitim krajevima planete. Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala i dalje je jedna od centralnih tema ne samo u fudbalskim, već uopšte u sportskim krugovima. I svako vuče na svoju stranu, pa je teško oceniti da li je u pravu as saudijskog Al Nasra ili selektor Žorž Žezus.

Na stranu Ronalda stao je čuveni brazilski as Romario, koji je otvoreno predočio da bi postupio identično Kristijanu, ali da bi bio još oštriji prilikom direktnog sukoba sa selektorom.