Romario podržava Kristijana: Što da trpi sramotu drugi put? Trebalo je da otera selektora dođavola
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 15:23
Čuveni brazilski as izabrao stranu u sukobu koji intrigira svetsku fudbalsku javnost
Toliko je veliki i toliko bitan da se o njemu raspravlja danima. I to na različitim krajevima planete. Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala i dalje je jedna od centralnih tema ne samo u fudbalskim, već uopšte u sportskim krugovima. I svako vuče na svoju stranu, pa je teško oceniti da li je u pravu as saudijskog Al Nasra ili selektor Žorž Žezus.
Na stranu Ronalda stao je čuveni brazilski as Romario, koji je otvoreno predočio da bi postupio identično Kristijanu, ali da bi bio još oštriji prilikom direktnog sukoba sa selektorom.
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„Mislim da je Kristijano veoma objektivna osoba. Sviđa mi se Žorž Žezus, imao sam dobar odnos s njim dok je bio trener Flamenga. Sreli smo se pet ili šest puta i uvek je bio veoma ljubazan... Pod njegovim vođstvom Flamengo je napredovao i Žezus je odigrao važnu ulogu u istoriji kluba. Prema Kristijanovim rečima, Žorž nije ispunio data obećanja. Brate moj, kada ne ispuniš obećanje, zna se šta sledi... Stisak ruke vredi više od parčeta papira, više od bilo čega drugog. Ako nije ispunio obećanja, znači da je bio nezgodne naravi. Ako je Ronaldo tako rekao, onda je u pravu. E, ali Kristijano je napustio reprezentaciju... Naravno, već je jednom doživeo sramotu zato što obećanja nisu ispunjena. Zašto bi to trpeo i drugi put“, zapitao se Romario gostujući u podkastu Šarla.
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Nekadašnji reprezentativac Brazila, osvajač Mundijala 1994. kao i dva pehara Kopa Amerika, dodatno je podgrejao ionako vrelu temu.
„Od stvari za koje su se dogovorili da će ih izneti na konferenciji za novinare, Žezus nije rekao apsolutno ništa. Ronaldo je to doživeo kao aroganciju. Zbog toga je ispao smešan. Osećao se obezvređeno i nebitno, pa je otišao. Ako je zaista bilo tako, i ja bih isto postupio. S jednom bitnom razlikom. Na kraju bih Žezusu rekao: 'Idi dođavola'. E, tu je Kristijano jedino pogrešio, što mu to nije sasuo u lice“, zaključio je Romario.