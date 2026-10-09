Rosaleda čeka na pobedu u španskoj eliti 3.092 dana

Rosaleda je poslednji put slavila pobedu svojih miljenika u elitnoj ligi Španije 22. aprila 2018. godine, kada je pao Sosijedad (2:1). Bila je to labudova pesma kluba koji je tada ispao iz elitnog društva i osam godina tavorio u drugoj, čak i u trećoj ligi.

Samo tri gola za Malagu u novom šampionatu. Nije imao povratnik u najbolje društvo težak raspored na startu sezone, ali na svom stadionu nije uspeo da pobedi La Korunju (1:1) i Levante (0:0), a onda je poražen od Viljareala (1:3). Espanjol je dobro krenuo, ali ima dva vezana poraza tim srpskog čuvara mreže Marka Dmitrovića.

21.00: (2,85) Malaga (3,25) Espanjol (2,55) MOZZART RELAX

Menadžer Malage Funes za ovaj meč ne može da računa na Očou, Murilja, Lobetea i Kagustu, dok Salinas ne sme da igra protiv kluba s kojim je vezan ugovorom (na pozajmici iz Espanjola). Strateg gostujućeg tima Manolo Gonzalez je lišen usluga samo Kikea Garsije. Dobra vest za tim iz Barselone je da se posle teške povrede u konkurenciju vraća napadač Puado, ali će da čeka šansu s klupe. U napadu će najistureniji da bude Roberto.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Ovi timovi su se sastali poslednju put u sezoni 2020/2021, kada su bili u Segundi. Ekipa iz Barselone je slavila oba puta sa po 3:0.

PRIMERA – 8. KOLO

Petak

21.00: (2,85) Malaga (3,25) Espanjol (2,55) MOZZART RELAX

Subota

14.00: (2,75) Rajo Valjekano (3,20) Atletik Bilbao (2,65) MOZZART RELAX

16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX

18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljereal (6,45) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX

16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX

18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama