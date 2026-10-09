Rosaleda čeka na pobedu u španskoj eliti 3.092 dana
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 12:04
Malaga nije slavila u Primeri od 22. aprila 2018. godine. Povratnik u špansku elitu želi da preda “fenjer” posle duela sa Espanjolom (21.00)
Posle godina tavorenja i finansijskih problema, Malaga se konačno vratila u Primeru, ali sudeći prema startu sezone i prvih sedam kola, teško će tim iz Andaluzije da preživi povratničku godinu u najbolje društvo.
Već je prigrabila “fenjer”, a mogla bi da izađe iz opasne zone ako dobije na svom terenu Espanjol (21.00) u prvom meču osmog kola.
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Rosaleda je poslednji put slavila pobedu svojih miljenika u elitnoj ligi Španije 22. aprila 2018. godine, kada je pao Sosijedad (2:1). Bila je to labudova pesma kluba koji je tada ispao iz elitnog društva i osam godina tavorio u drugoj, čak i u trećoj ligi.
Samo tri gola za Malagu u novom šampionatu. Nije imao povratnik u najbolje društvo težak raspored na startu sezone, ali na svom stadionu nije uspeo da pobedi La Korunju (1:1) i Levante (0:0), a onda je poražen od Viljareala (1:3). Espanjol je dobro krenuo, ali ima dva vezana poraza tim srpskog čuvara mreže Marka Dmitrovića.
21.00: (2,85) Malaga (3,25) Espanjol (2,55) MOZZART RELAX
Menadžer Malage Funes za ovaj meč ne može da računa na Očou, Murilja, Lobetea i Kagustu, dok Salinas ne sme da igra protiv kluba s kojim je vezan ugovorom (na pozajmici iz Espanjola). Strateg gostujućeg tima Manolo Gonzalez je lišen usluga samo Kikea Garsije. Dobra vest za tim iz Barselone je da se posle teške povrede u konkurenciju vraća napadač Puado, ali će da čeka šansu s klupe. U napadu će najistureniji da bude Roberto.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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Ovi timovi su se sastali poslednju put u sezoni 2020/2021, kada su bili u Segundi. Ekipa iz Barselone je slavila oba puta sa po 3:0.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
21.00: (2,85) Malaga (3,25) Espanjol (2,55) MOZZART RELAX
Subota
14.00: (2,75) Rajo Valjekano (3,20) Atletik Bilbao (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX
18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljereal (6,45) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama