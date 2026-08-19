RTS prenosi sve – Srbiju, Zvezdu i Partizan!
Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 14:50
Bez obzira na to što će se sve tri utakmice igrati u isto vreme, Javni servis je organizovao program tako da navijači mogu da biraju šta će da gledaju
Ako su navijači koji nemaju pretplatu Arene Sport brinuli za to da li će da propuste nešto od najbitnijih sportskih događaja za Srbiju, koji su na programu u četvrtak, sada mogu da odahnu. Radio-televizija Srbije je saopštila da će sve tri utakmice moći da se gledaju uživo na njihovim kanalima.
Košarkaška reprezentacija Srbije će od 20 časova igrati prijateljsku utakmicu sa Francuskom u Beogradskoj areni, a ko ne bude uživo u našoj najvećoj dvorani meč će moći da prati na RTS 1. U isto vreme počeće prvi meč baraža za Ligu Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, na stadionu “Rajko Mitić”, a njegov prenos će biti na RTS 2.
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Najveća komplikacija je sa utakmicom između Hetafea i Partizana, u okviru baraža za Ligu konferencije. Susret u Španiji počinje od 21.00 časova, prvo poluvreme biće na kanalu RTS 3, dok će drugo poluvreme biti prebačeno na RTS 2, po završetku Zvezdinog meča.
20.00: (1,80) Crvena zvezda (3,60) Viktorija Plzenj (4,60)
21.00: (1,30) Hetafe (4,70) Partizan (10,0)
Naravno, sva tri meča prenosiće i Arena Sport, samo što su tamo poređali prioritete malo drugačije. Sve utakmice će biti na Premijum kanalima, na prvom će biti Zvezdin meč, na drugom Partizanov, dok je meč Srbija – Francuska na Arena Premijum 3.
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