RTS prenosi sve – Srbiju, Zvezdu i Partizan!

Ako su navijači koji nemaju pretplatu Arene Sport brinuli za to da li će da propuste nešto od najbitnijih sportskih događaja za Srbiju, koji su na programu u četvrtak, sada mogu da odahnu. Radio-televizija Srbije je saopštila da će sve tri utakmice moći da se gledaju uživo na njihovim kanalima.

Košarkaška reprezentacija Srbije će od 20 časova igrati prijateljsku utakmicu sa Francuskom u Beogradskoj areni, a ko ne bude uživo u našoj najvećoj dvorani meč će moći da prati na RTS 1. U isto vreme počeće prvi meč baraža za Ligu Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, na stadionu “Rajko Mitić”, a njegov prenos će biti na RTS 2.