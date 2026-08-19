Sa Sabahom će nam biti mnogo teže nego sa Crvenom zvezdom

Trener Hapoel Ber Ševe Ran Kožuh uoči meča sa Sabahom pomenuo je srpske crveno-bele:

„Mi smo sigurni da će utakmice protiv Sabaha biti mnogo teže nego protiv Crvene zvezde. I oni se, kao i mi, osećaju kao Pepeljuga u ovom takmičenju, zbog čega će nam biti dodatno teže. Postoje jako velike sličnosti između njih i nas, ni oni nemaju superzvezde u timu i rade prelepe stvari na taktičkom planu i sprovode ih u delo na terenu. Biće ovo jako izazovno za nas“, poručio je Kožuh.

Hapoel će i ovaj meč igrati van svoje zemlje, biće domaćin u Bukureštu i to je hendkep za ovaj tim.

„Ako bismo uspeli da se plasiramo u Ligu šampiona bez domaćeg terena, to bi naš uspeh učinilo još većim. Iz Sabaha su nam priznali juče da je to neverovatno i da dolaze na prvu utakmicu relativno mirni jer znaju da imaju revanš na svom terenu“, objasnio je Kožuh.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA

Utorak

Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)

/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/

Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)

/Grinvud 47 - Openda 40/

Levski - AEK 0:0

Sreda

21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)

21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)

21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)

21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)

*** kvote su podložne promenama