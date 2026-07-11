Sanjajte, jer snovi se ostvaruju: Džaka vidi Mesija na kolenima i Švajcarsku u istorijskom polufinalu
Vreme čitanja: 4min | sub. 11.07.26. | 12:41
Posle 12 godina Sajdžije udaraju na Argentinu (nedelja, 03) u nokaut fazi Mundijala
Od osam ekipa koje su dogurale do četvrtfinala Svetskog prvenstva bez dileme najveće iznenađenje je Švajcarska. Da, tačno je da je centralnoevropska selekcija imala najlakši mogući put do tamo, poslužila ju je malo i sreća u osmini finala protiv Kolumbije koju je savladala na penale, ali ekipa koju trenira Murat Jakin je zaslužila da se posle 72 godine nađe u završnici Mundijala. Pokazala je disciplinu, spremnost da se takmiče i možda pomalo potcenjen individualni kvalitet. U noći između subote i nedelje od 03.00 časova po srednjoevropskom vremenu videćemo da li tog kvaliteta ima dovoljno da bi se savladala jedan od favorita čitavog turnira.
Švajcarci noćas u Kanzas Sitiju igraju protiv Argentine, aktuelnog prvaka planete i razgoropađenog Lionela Mesija koji je dao barem po jedan gol na svakoj od prethodnih pet utakmica na turniru, osam ukupno. Moraće da odigraju svoj najbolji meč, ne samo na ovom šampionatu već generalno u poslednjih nekoliko godina, ako ne žele da završe učešće u istoj fazi Mundijala kao 1934, 1938. i 1954. godine. Ta tri uspeha najveća su u istoriji reprezentacije Švajcarske, a sada Granit Džaka i drugovi imaju priliku da pomere granicu.
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Recept će tražiti u utakmici koju su Sajdžije odigrale 29. juna 2024. godine u osmini finala Evropskog prvenstva. Tada su u Berlinu zasluženo pobedili tadašnjeg šampiona Evrope Italiju sa 2:0, golovima Rema Frojlera i Rubena Vargasa. To je poslednji veliki skalp koji je Švajcarska uzela.
Prijaju Švajcarcima sigurno pobede nad Bosnom i Hercegovinom (4:1), Kanadom (2:1), Alžirom (2:1) i Kolumbijom (0:0, penalima 4:3). Međutim, svima je jasno da je to daleko od nivoa Argentinaca.
03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)
A, između one utakmice sa Italijom i ove noćašnje Sajdžije su nekoliko puta igrale protiv top reprezentacija i nijednom se nisu radovali.
Sa pomenutog Evropskog prvenstva Engleska ih je izbacila u četvrtfinalu posle penala, a posle toga su još dvaput u Ligi nacija bili bolji Španci (1:4 i 2:3), a zatim u sklopu priprema za Mundijal i Nemci (3:4). Švajcarska nije uspela da savlada ni Norvešku (0:0), Sloveniju (0:0), ni Severnu Irsku (1:1).
Očekuje nas u Kanzas Sitiju definitivno utakmica u kojoj će se Argentina mnogo više pitati na terenu sa loptom u nogama. Švajcarci će probati da prepišu recept od Egipćana, koji su u prethodnoj rundi vodili sa 2:0 protiv Gaučosa pre nego što su doživeli epski raspad u finišu meča.
LIONEL MESI DAJE GOL I ARGENTINA POBEĐUJE – KVOTA 2,50
To je međutim bilo dovoljno upozorenje Mesiju i njegovim saigračima, moraće Švajcarce ozbiljnije da pritisnu od početka. Važan momenat za evropski tim biće i činjenica da se nije oporavilo koleno Joana Manzambija. Vezista Frajburga je bio ponajbolji igrač Švajcaraca u grupnoj fazi sa tri gola i dve asistencije, ali protiv Kolumbije nije bio u protokolu zbog povrede. Nažalost, Jakin je potvrdio da ne računa ni noćas na njega.
“Joanova povreda je veliki udarac za nas. Bio je to veliki šok, jer imao je momentum na svojoj strani. Mogli ste da vidite sa kolikim uživanjem je igrao, a na to su i njegovi saigrači reagovali. Sjajno mu je išlo na ovom turniru, ali nažalost, sada ne može da nastupi. To je nešto sa čime ćemo morati da se izborimo kao tim”, poručio je Jakin.
Poslednji put Argentina i Švajcarska su se sastale u osmini finala Mundijala 2014. godine u Brazilu. Gaučosi su tada slavili tek posle produžetaka, golom Anhela di Marije na Mesijevu asistenciju u 118. minutu.
“Posle 12 godina opet stojim ovde. Svestan sam da je ovo nova, potpuno drugačija Švajcarska sa promenjenim mentalitetom i izmenjenom generacijom. Fudbal u Švajcarskoj je mnogo napredovao za ovih 12 godina”, kazao je Džaka, jedan od aktera te tragične noći u Sao Paulu.
On je poručio navijačima Švajcarske samo jedno: Sanjajte!
“Ne dolazimo ovde po osvetu. Biće potpunoj drugačija utakmica. Sada smo u četvrtfinalu i hoćemo da pobedimo. Navijačima Švajcarske bih rekao samo da nastave da sanjaju. Ja sam osoba koja uvek sanja, jer snovi se ponekad i ostvare. Ako želimo da tako bude i sada moramo da radimo vredno, da se dobro preznojimo i igramo preko svih limita. To je neophodno da biste pobedili Argentinu”, uverava Džaka.
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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
Španija - Belgija 2:1 (1:1)
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)
Nedelja
03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)
***kvote su podložne promenama