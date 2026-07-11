Sanjajte, jer snovi se ostvaruju: Džaka vidi Mesija na kolenima i Švajcarsku u istorijskom polufinalu

Recept će tražiti u utakmici koju su Sajdžije odigrale 29. juna 2024. godine u osmini finala Evropskog prvenstva. Tada su u Berlinu zasluženo pobedili tadašnjeg šampiona Evrope Italiju sa 2:0, golovima Rema Frojlera i Rubena Vargasa. To je poslednji veliki skalp koji je Švajcarska uzela.

Prijaju Švajcarcima sigurno pobede nad Bosnom i Hercegovinom (4:1), Kanadom (2:1), Alžirom (2:1) i Kolumbijom (0:0, penalima 4:3). Međutim, svima je jasno da je to daleko od nivoa Argentinaca.

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

A, između one utakmice sa Italijom i ove noćašnje Sajdžije su nekoliko puta igrale protiv top reprezentacija i nijednom se nisu radovali.

Sa pomenutog Evropskog prvenstva Engleska ih je izbacila u četvrtfinalu posle penala, a posle toga su još dvaput u Ligi nacija bili bolji Španci (1:4 i 2:3), a zatim u sklopu priprema za Mundijal i Nemci (3:4). Švajcarska nije uspela da savlada ni Norvešku (0:0), Sloveniju (0:0), ni Severnu Irsku (1:1).

Očekuje nas u Kanzas Sitiju definitivno utakmica u kojoj će se Argentina mnogo više pitati na terenu sa loptom u nogama. Švajcarci će probati da prepišu recept od Egipćana, koji su u prethodnoj rundi vodili sa 2:0 protiv Gaučosa pre nego što su doživeli epski raspad u finišu meča.

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To je međutim bilo dovoljno upozorenje Mesiju i njegovim saigračima, moraće Švajcarce ozbiljnije da pritisnu od početka. Važan momenat za evropski tim biće i činjenica da se nije oporavilo koleno Joana Manzambija. Vezista Frajburga je bio ponajbolji igrač Švajcaraca u grupnoj fazi sa tri gola i dve asistencije, ali protiv Kolumbije nije bio u protokolu zbog povrede. Nažalost, Jakin je potvrdio da ne računa ni noćas na njega.

“Joanova povreda je veliki udarac za nas. Bio je to veliki šok, jer imao je momentum na svojoj strani. Mogli ste da vidite sa kolikim uživanjem je igrao, a na to su i njegovi saigrači reagovali. Sjajno mu je išlo na ovom turniru, ali nažalost, sada ne može da nastupi. To je nešto sa čime ćemo morati da se izborimo kao tim”, poručio je Jakin.