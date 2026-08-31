Saša Ilić: Miladinović pojačanje, Baba doneo sigurnost i mirnoću – nismo u situaciji da razmišljamo unapred

Crno-beli su dosta oscilirali, posebno na početku i kraju utakmice, ali su uspeli da iskontrolišu situaciju i dođu do tri boda.

"Postigli smo tri gola, što nije lako. Izlazimo iz teške utakmice koju smo igrali u četvrtak, a prvih deset minuta protiv OFK Beograda bilo je izuzetno loše. Protivnik je napravio jednu stopostotnu šansu i generalno je ton na ulazu u igru morao da bude bolji. Posle toga, videla se velika potrošnja i energija svih igrača. Preokrenuli smo igru, a onaj pad u poslednjih dvadesetak minuta mogu da razumem s obzirom na naporan raspored. Sve u svemu, pohvale igračima, dali su maksimum u ovom trenutku", analizirao je Ilić.

Osvrnuo se trener Partizana i na individualni učinak novajlija, pre svega Igora Miladinovića, koji se već nameće kao ozbiljno pojačanje, kao i iskusnog veziste Idrisua Babe.

"Sigurno da je Miladinović pojačanje za Partizan, to se vidi po njegovom učinku u prethodnih par utakmica. Donosi puno, kao i ostali igrači. Što se tiče Babe, reč je o iskusnom igraču koji ima deset godina staža u španskoj Primeri. On nam donosi određenu stabilnost i mirnoću. Jedini mali problem je što moramo da vodimo računa o njemu jer i dalje fizički nije sto odsto fit, ali daje se, trenira, veliki je profesionalac i zaslužuje sve pohvale."

Iako je igra tima znatno popravljena, Ilić spušta loptu i ističe da je ekipa tek u fazi formiranja, ali da se fokus sada u potpunosti prebacuje na najveću utakmicu srpskog fudbala.

"Ljudi moraju da shvate da smo mi nova ekipa, da je to određen proces i da će oscilacija biti. Ali, ove dve poslednje utakmice daju mi za pravo da kažem da smo na dobrom putu. Nismo bili u situaciji da razmišljamo unapred, OFK Beograd je izuzetno nezgodan protivnik i bio je to i u prethodnom periodu. Sada, kada se to završilo, od sutra već razmišljamo o onome što nas čeka protiv Crvene zvezde", zaključio je strateg crno-belih.