Zamena za Leaa igrač plaćen 43.500.000 i sa jednim golom u Premijer ligi; Santi Himenez u Portu

U suprotnom smeru otišao je igrač koji se uopšte nije snašao na San Siru. Milan se, makar privremeno, rešio meksičkog promašaja. Santijago Himenez je i zvanično novi fudbaler Porta. Povezivao se sa povratkom u formu kroz promenu sredine, a portugalski velikan ga je angažovao na pozajmicu uz pravo otkupa ugovora za 18.000.000 evra. Meksikanac će pokušati da oživi karijeru nakon godine bez sjaja u dresu Rosonera i reprezentacije. Sombreros je u dresu Milana zabeležio razočaravajuć učinak od samo 7 golova i 5 asistencija na 37 utakmica, dok je za reprezentaciju na 12 mečeva postigao svega dva gola.

Najveći protivnik meksičkog napadača bile su povrede. Krajem 2025. godine morao je na operaciju skočnog zgloba zbog koje je pauzirao čak 146 dana. Tek što se oporavio, usledio je novi šok na Svetskom prvenstvu. Nakon eliminacije Meksika od Engleske u osmini finala, Himenez je direktno sa terena prebačen u bolnicu zbog obnavljanja povrede istog zgloba, što ga je odvojilo od terena još 8 nedelja. Na sve to nadovezale su se komplikacije sa mišićem desne butine, sa kojima se bori i danas.

Himenez će u Portu nositi dres sa brojem 29, a za mesto u startnoj postavi kod trenera Frančeska Fariolija boriće se sa Andreom Silvom, koji je ovog leta stigao kao slobodan igrač iz Elčea. Dolazi u sjajno organizovan tim, Porto je trenutno prvi na tabeli Primeire sa savršenim učinkom od četiri pobede, devet postignutih i nula primljenih golova, i važi za glavnog favorita za odbranu titule.

Sa ovim odlascima i dolaskom Hačinsona, Milan je praktično zatvorio prelazni rok, preusmerivši fokus na velike investicije koje su već napravljene (Gonsalo Ramos, Mario Hila, Dijego Moreira) i pružanje šanse mladim defanzivcima poput Sankuna Dijavare i Valerija Vladimirova.