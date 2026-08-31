Veleobrt u Premijer ligi: Siti oteo Endijajea Totenhemu zbog Rišarlisona

Uprava sa Enfilda je presekla i obavestila Gakpa da definitivno ostaje u klubu, s obzirom na to da klub nije uspeo da obezbedi adekvatnu zamenu, pre svega zbog rampe koju je Kristal Palas podigao za Ismailu Sara. Andoni Iraola ne želi da ulazi u naporne evropske bitke sa skraćenom rotacijom, pa će Gakpo, uprkos dolasku skupljeg Bredlija Barkole, zadržati status važne karike na Enfildu.

Slomivši zube na Enfildu, čelnici kluba sa Etihada nisu gubili ni sekundu, već su sav fokus odmah preusmerili na dve paralelne operacije koje bi mogle da unište planove njihovih londonskih rivala. Naravno, ono što se zna od ranije, Siti je svim silama krenuo u pokušaj realizacije senzacionalnog transfera Enca Fernandeza iz Čelsija, želeći da iskoristi trenutnu situaciju u Londonu i dovede svetskog šampiona u svoje redove.

Ipak, mnogo dramatičnija priča odvija se oko Ilimana Endijajea. Ofanzivac Evertona bio je praktično na korak od prelaska u Totenhem, ali je taj posao iznenada zakočio. Naime, čitava operacija Pevaca zavisila je od sudbine Rišarlisona, čiji je povratak u redove Karamela pod velikim znakom pitanja jer je Brazilac dugo oklevao. I porukom na društvenoj mreži 'X' obavestio fudbalsku javnost da se u Everton neće vraćati.

"Ako Spursi i Everton postignu dogovor, vraćam se u tim koji mi je u srcu. Moja namera je zaista bila da se vratim na mesto gde sam bio veoma srećan. Međutim, pregovori su vođeni na način na koji su drugi ljudi želeli, a od sada više neće biti tako. Uprkos svim ovim nemirima, ja imam ugovor sa Spursima i biću na raspolaganju klubu. Nakon svega što sam prošao poslednjih godina, odlučio sam da NIKADA VIŠE drugi neće odlučivati o mojoj budućnosti umesto mene. Prošao sam kroz mnogo loših stvari u poslednje vreme, a skoro sve su se desile zbog odluka koje su doneli drugi ljudi.

Pritisak, pretnje, odmazde – ništa od toga me ne plaši. Prošao sam i kroz gore stvari... verujte mi! Uvek sam jasno stavljao do znanja, u svakoj prilici, da moj eventualni odlazak na drugo mesto mora biti dobar i za klub. Da nije tako, nikada ne bih pristao... kao što nisam pristao ni onda kada se ovde sve raspadalo, a ja sam im bio potreban. Ostao sam i dao sve od sebe. Zato se nadam da će se prema mojoj situaciji odnositi sa istim poštovanjem koje sam ja uvek imao prema Spursima i prema svim ljudima koji su radili sa mnom u ovom periodu. Samo nemojte vi odlučivati umesto mene", napisao je Brazilac i otvorio Mančester Sitiju put do Endijajea.

Iz Mančestera su uvideli priliku i ekspresno završili posao. Atletik piše da su dve strane postigle dogovor o transferu koji će sa uključenim bonusima iznositi 75.000.000 evra. Uz to, klubovi pregovaraju i o potencijalnom povratku Džeka Griliša na Hil Dikinson gde ga željno iščekuje Dejvid Mojes. Da li će ga i dočekati ostaje da vidimo jer je Aston Vila ponovo zvala povremenog reprezentativca Engleske.

Za to vreme, Totenhem aktivno radi na ambicioznom dvostrukom poslu sa Čelsijem, pokušavajući da dovede ukrajinsko krilo Mihajla Mudrika i odbrambenog igrača Tosina Adarabioja pre završetka prelaznog roka. Informacije koje su preneli pouzdani fudbalski insajderi, potvrđuju da su pregovori između dva londonska kluba u toku. Mudrik je dao zeleno svetlo za selidbu u komšiluk, ali Čelsi insistira na tome da Totenhem uzme i Adarabioja. Sparsi su isprva ponudili pozajmicu, ali pošto bi i Mudrika pozajmili, pravilo kaže da ne mogu iz istog premijerligaškog kluba da dovode dvojicu igrača po toj formuli te će ga izvesno otkupiti. Engleski štoper će biti zamena za Kevina Dansa koji će u Sanderlend.

Glavni pokretač ove priče je menadžer Totenhema, Roberto De Zerbi. Italijanski stručnjak je odlično upoznat sa kvalitetima Mudrika, budući da mu je bio trener tokom njegovog proboja u prvi tim Šahtjora iz Donjecka. De Zerbi izuzetno ceni 25-godišnjeg Ukrajinca, smatra ga jednim od svojih omiljenih igrača i veruje da u stabilnom okruženju može da oživi njegovu premijerligašku karijeru. Mudrik je nedavno dobio dozvolu da se vrati takmičarskom fudbalu nakon rešavanja suspenzije u vezi sa antidoping pravilima, a Čelsi je otvoren za opciju pozajmice kako bi igrač dobio redovnu minutažu.

U međuvremenu se snašao i Everton. Iz Monaka će dovesti Folarina Baloguna. Američki napadač je celog leta bio u izlogu, dovodio se u vezu sa brojnim klubovima širom Evrope, ali će se na kraju vratiti u Premijer ligu gde je ranije nosio dres Arsenala. Monako će dobiti zagarantovanih 45.000.000 evra, još 5.000.000 u bonusima i procente od naredne prodaje. Doduše, ostaje da Balogun da pristanak, ali to ne bi trebalo da bude problem.