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SASTAVI: Crvena zvezda – Kopenhagen, ista postava kao u Luganu

čet. 22.10.26. | 17:18

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmice Ligi konferencije na stadionu „Rajko Mitić“

UEFA LIGA KONFERENCIJE

CRVENA ZVEZDA – KOPENHAGEN

***KVOTE***

Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.

Sudija: Radu Petresku (Rumunija).

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel, Ristić - Kostov, Lučić - Dijeng.

KOPENHAGEN (3-4-3): Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki - Ueskas, Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo, Robert, Kornelius.

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