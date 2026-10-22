Vilijams Gos propušta meč protiv Partizan Mozzart Beta

Pomenuti izvor navodi da je Vilijams Gos obnovio povredu zadnje lože koja ga muči već neko vreme ili bolje rečeno od prve utakmice ove sezone. Naime, nekadašnji član između ostalih i Partizana doživeo je povredu još u uvodnom okršaju sa Crvenom zvezdom. Tada je Vilijams Gos igrao vrlo dobru utakmicu, a onda je u drugom poluvremenu izašao sa parketa i više se nije vraćao u igru.

Videlo se koliko igra Žalgirisa pati kada nema njega jer je on lider spoljne linije, glavni kreator i svi su sa nestrpljenjem čekali njegov povratak. Vilijams Gos se opravio i bio u sastavu za okršaj sa Anadolu Efesom u prošlom kolu. Međutim, videlo se da Amerikanac nije na željenom nivou, te je za nešto manje od 12 minuta ostao bez poena i sa tri asistencije. Izašao je iz igre i, baš kao u utakmici sa Crvenom zvezdom, više se nije vraćao na parket.

Odmah je počelo da se nagađa sa zdravstvenim stanjem iskusnog pleja, a danas su se loše prognoze obistinile. Istina, ima Žalgiris na raspolaganju Sejbena Lija i Karsena Edvardsa, ali jasno je da njihova kreacija nije ni blizu onoga što može da ponudi Najdžel Vilijams Gos.