PREMIJER LIGA ENGLESKE, 6. KOLO

LIVERPUL – MANČESTER SITI 0:0

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Stadion: Enfild (61.276 mesta)

Sudija: Kris Kavana

Liverpul: Alison - Kerkez, Van Dajk, Žake, Arauho - Mekalister, Gravenberh - Munjoz, Virc, Barkola - Kumas.

Mančester Siti: Donaruma - O'Rajli, Gei, Dijas, Nunes - Fernandez, Anderson - Endijaje, Šerki, Semenjo - Haland.

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