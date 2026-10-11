UŽIVO: Liverpul - Mančester Siti, pljušte prozivke na Enfildu
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ned. 11.10.26. | 17:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa velikog derbija na Enfildu
PREMIJER LIGA ENGLESKE, 6. KOLO
LIVERPUL – MANČESTER SITI 0:0
Stadion: Enfild (61.276 mesta)
Sudija: Kris Kavana
Liverpul: Alison - Kerkez, Van Dajk, Žake, Arauho - Mekalister, Gravenberh - Munjoz, Virc, Barkola - Kumas.
Mančester Siti: Donaruma - O'Rajli, Gei, Dijas, Nunes - Fernandez, Anderson - Endijaje, Šerki, Semenjo - Haland.
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