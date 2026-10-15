(@MNPress)
(@MNPress)

SASTAVI: Lugano – Crvena zvezda; Hendel i Lučić od starta

čet. 15.10.26. | 17:34

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa prve utakmice crveno-belih u Ligi konferencije

UEFA LIGA KONFERENCIJE

LUGANO – CRVENA ZVEZDA

***KVOTE***

Stadion: Lugano Arena.

Kapacitet: 8.000.

Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).

LUGANO (3-5-2): Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Čimignani - Stefen, Ajeti.

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić, Hendel, Elšnik, Ristić – Kostov, Lučić – Dijeng.

tagovi

LuganoUŽIVOLiga konferencijeFK Crvena zvezda
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest