SASTAVI: Partizan – IMT, Đurđević levi bek, Aleksić starter

ned. 02.08.26. | 18:45

Pratite sa nama dešavanja na utakmici u Humskoj

PARTIZAN – IMT
/20.00, Arena premijum 1/

Stadion: Partizana
Sudija: Miloš Milanović

PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić, Ugrešić – Trifunović, Kojzek, Zubairu.

IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas, Šapić, Sisako, Martos – Luković, Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar, Keita.

KVOTE!!!

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