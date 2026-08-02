SASTAVI: Partizan – IMT, Đurđević levi bek, Aleksić starter
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ned. 02.08.26. | 18:45
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PARTIZAN – IMT
/20.00, Arena premijum 1/
Stadion: Partizana
Sudija: Miloš Milanović
PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić, Ugrešić – Trifunović, Kojzek, Zubairu.
IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas, Šapić, Sisako, Martos – Luković, Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar, Keita.
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