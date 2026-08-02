Zvezda favorit protiv Hapoela, ali Marakana ume da joj bude i teret

Na pitanje šta su karakteristike ovog tima Crvene zvezde, Carfati je ocenio:

„To je, pre svega, tim sa velikim iskustvom i sa veoma iskusnim trenerom. Fudbaleri su tamo disciplinovani i čvrsti. Eraković je iskusan štoper, a Abu Fani odličan igrač sa bogatim iskustvom na evropskoj sceni. Tu je i Aleksandar Katai, koji čini „zlatni trougao“ sa Ivanićem i Bukarijem, koji je došao na poziciju krila, kojoj je Loizu, pa će biti zanimljivo videti koji će od njih dvojice da počne utakmicu. A, svemu tome se dodaje austrijski div Marko Arnautović“.

Naravno, nezaobilazno pitanje je koliko je Marakana prednost za Crvenu zvezdu.

„Sa jedne strane jeste prednost, ali sa druge može da bude i hendikep. Crvena zvezda jeste izrazito domaćinski tim, sa sjajnom publikom, gde je procenat pobeda na domaćem terenu van pameti. Međutim, onog trenutka kada stvari ne idu po planu, pritisak se jasno oseća. Igrači su svesni da posle svake loše utakmice čuju se žamor i nezadovoljstvo sa tribina, što može da bude prednost za Hapoel Ber Ševu, ako odigra svoju igru. Mislim da Hapoel može da stvori ozbiljne probleme Zvezdi“.

Ispričao je Izraelac i kako, po njegovom mišljenju, u Beogradu sada vide Hapoel posle odlaska najboljeg igrača Kingsa Kangve.

„To je veliki hendikep. Oni znaju da je Kanga otišao i da je bio izuzetno važan igrač u Ber Ševi, ali na Hapoel isto tako gledaju kao na mladu, talentovanu ekipu, koja igra u visokom ritmu. Vrlo dobro znaju protiv koga igraju. Osim toga, postoji doza opreza kod njih, jer znaju da izraelski timovi umeju da odigraju velike utakmice i da prolaze dalje, zato pristupaju meču sa određenim respektom i strepnjom“.

Bahar i Carfati (©Starsport)

Pitali su novinari Carfatija šta bi bio njegov savet za trenera Hapoela Kožuha.

„Jedna stvar koju bih mu rekao je da nastavi sa visokim presingom i da se potrudi da većinu vremena lopta bude na polovini Crvene zvezde. Jer, da budemo realni, u 90 odsto njihovih utakmica protivnici se povlače na svoju polovinu i pokušavaju da prete iz tranzicije. Zbog toga Zvezda ređe trenira iznošenje lopte pod visokim pritiskom i njeni igrači nisu navikli da se oslobađaju takvog presinga. Ber Ševa bi mogla da iz iznenadi nečim na šta nisu navikli. To je po meni ključna tačka“.

Izraelski trener je rekao i kako je čuo da se Abu Fani odlično uklopio u Zvezdin tim.

„Abu Fani se uklopio fantastično. Prema ljudima iz kluba sa kojima razgovaram, uklopio se sjajno, ko da vozi bicikl. On je odličan igrač, uticajan i jak u svlačionici, saigrači mu daju loptu. Njegove prednosti su u tome što oni znaju koliko vredi, jer je bio ključni igrač Makabija iz Haife koji je izbacio Crvenu zvezdu. A, druga stvar je što ga je trener lično doveo i već ga je ranije trenirao“.

Carfati smatra da za srpski klub neće biti katastrofa ako se ne plasira u Ligu šampiona.

„Upravo suprotno: iz onoga što sam razumeo na osnovu toga kako su sklopili tim za ovu sezonu, klub nema imperativ da po svaku cenu mora da uđe u Ligu šampiona, jer nisu uložene desetine miliona evra da bi tamo stigli. Oni smatraju da bi u Ligi Evrope mogli da osvoje više bodova i da zarade više novca za klub. Orijentisani su na razvoj mladih igrača, a iskustvo iz prošlosti pokazuje da umeju dobro da zarade na takvim transferima“.

Na kraju, izraelski stručnjak ulogu favorita daje Zvezdi.

„Mislim da je Crvena zvezda favorit, jer ako pogledamo iskustvo igrača i kluba, igrački kadar i novac – to je više nego što Ber Ševa ima. Ali, videli smo u fudbalu da statistika ne mora ništa nužno da znači. Ipak, na papiru Crvena zvezda jeste favorit“.