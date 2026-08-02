Armoni Bruks izmiče i Makabiju: Ponos Izraela već našao zamenu

Postao je Armoni Bruks najtraženiji igrač u Evropi. Zna se sada ko je zainteresovan za njegove usluge, ko je izašao iz trke, a jedan od kandidata za potpis je Makabi. Međutim, izgleda da Ponos Izraela već okrenuo nekim drugim opcijama.

Kako navodi tamošnji ONE, u taboru tima iz Tel Aviva nisu sigurni da će se transfer realizovati, pa se njihov fokus prebacio na Kvinsija Olivarija.