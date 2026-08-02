Armoni Bruks izmiče i Makabiju: Ponos Izraela već našao zamenu
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 18:25
Nova meta je bek Trenta
Postao je Armoni Bruks najtraženiji igrač u Evropi. Zna se sada ko je zainteresovan za njegove usluge, ko je izašao iz trke, a jedan od kandidata za potpis je Makabi. Međutim, izgleda da Ponos Izraela već okrenuo nekim drugim opcijama.
Kako navodi tamošnji ONE, u taboru tima iz Tel Aviva nisu sigurni da će se transfer realizovati, pa se njihov fokus prebacio na Kvinsija Olivarija.
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Reč je o igraču Trenta, što znači da je ova opcija u određenoj meri jeftinija od Armonija Bruksa. Međutim, s obzirom na činjenicu da je Olivari u italijanski klub došao pre samo dve nedelje i da ima važeći ugovor, to znači da bi Makabi morao timu sa severa Čizme da plati određeno obeštećenje. Ono što pomenuti izvor trenutno navodi jeste da se vode pregovori između Makabija i Trenta, ali se ne spominje u kom smeru oni idi.
Jasno je da momak iz Alabame nije ni debitovao za Trento, a generalno nema nešto mnogo iskustva u profesionalnoj košarci. Olivari nije izabran na draftu pre dve godine, ali se izborio za ugovor u Los Anđeles Lejkersima. Za franšizu iz Kalifornije odigrao je samo dve utakmice, da bi usledili daleko uspešniji angažmani u Razvojnoj ligi, tačnije u Saut Bej Lejkersima i Motor Sitiju. U razvojnom timu Detroita imao je prosek od 11,8 poena, četiri skoka i 3,3 asistencije, ali nije došao do Pistonsa. Pre nego što je stavio paraf na ugovor sa Trentom, bio je deo Portlanda u Letnjoj ligi i na pet utakmica ostvario prosek od 11 poena, 3,6 asistencija i 3,2 skoka.
Ovo je bilo dovoljno da ga potpiše Evrokup tim, a sad bi mogao u evroligaški klub, bez da je zaigrao za Trento.
Što se tiče Makabija, Ponos Izraela nije angažovao puno igrača. U redove šestostrukog prvaka Evrope stigli su Jam Madar i Bonzi Kolson, dok su ugovore produžili Džimi Klark, Ošej Briset, Džajlen Hord, Džon Dibartolomeo i Ife Lundberg. Ono što je od ranije poznato jeste da Loni Voker neće ostati u klubu i da je Makabi zbog toga u potrazi za igračem na poziciji beka.