Voriorsi ništa nisu uradili za Karija, šuška se o potencijalnom trejdu
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 18:33
Kako prenose američki mediji, Boston Seltiksi su zainteresovani za najboljeg šutera svih vremena
Golden Stejt Voriorsi su imali prilično razočaravajuću međusezonu i prelazni rok. Propustili su zvezde poput Janisa Adetokumba, Džejlena Brauna i Lebrona Džejmsa, odnosno nisu uspeli da trejduju za njih ili ih potpišu.
Na kraju su potpisali nove ugovore sa svojim ključnim igračima kako bi zadržali kontinuitet, pa su se Drejmond Grin, Geri Pejton i Dientoni Melton vratili u tim. Dakle, sve je u rukama Stefa Karija...
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S obzirom na to da na vidiku nema bombastičnih poteza kojima bi Golden Stejt unapredio svoj sastav, moraće da sačekaju dok se Džimi Batler i Mozes Mudi (koji bi tek u septembru trebalo da počne sa trčanjem) ne vrate nakon povreda, kako bi Kari mogao da podeli teret koji mu je predviđen.
Uprkos tome što od samog superstara na poziciji plejmejkera nije bilo nikakvih naznaka o tome, mnogi spekulišu da bi Kari mogao da napusti Voriorse nakon njihovog razočaravajućeg leta. Međutim, nedavno se u pregovorima kao potencijalna destinacija pojavio jedan od giganata Istočne konferencije.
Novinar "Sports Illustrated-a" koji prati Boston Seltikse, Džon Karalis, veruje da bi predsednik košarkaških operacija Bostona, Bred Stivens, odmah kontaktirao Voriorse ukoliko bi Kari postao dostupan.
"Nema sumnje da je Bred Stivens već razgovarao telefonom sa upravom Voriorsa kako bi im predložio dogovor ukoliko su za to zainteresovani. Mislim da Voriorsi moraju da donesu neke teške odluke, a trejdovanje Karija bila bi najteža moguća."
Iako je dogovor daleko od realizacije, Kari u Bostonu bi učinio Seltikse jednim od najboljih i najzanimljivijih timova za gledanje u NBA ligi. Ipak, deluje da je zasad realnije da Kari privede karijeru kraju u Golden Stejtu koji ga je draftovao 2009. godine.