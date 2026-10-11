(Star sport)
(Star sport)

SASTAVI: Partizan – Novi Pazar, Zeković umesto Vukotića, gosti bez špica

ned. 11.10.26. | 15:51

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MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

PARTIZAN – NOVI PAZAR, 17 časova, TV Arena Premium 1

Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Miloš Milanović

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek. Trener: Saša Ilić.

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.

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