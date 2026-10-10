UŽIVO: Radnički – Crvena zvezda 0:0

sub. 10.10.26. | 17:45

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RADNIČKI 1923 – CRVENA ZVEZDA 0:0

Kragujevac

Stadion: Čika Dača

Igrano bez prisustva publike

RADNIČKI (4-1-4-1): Lijeskić – Kuzmanović, Hilu, Marjanović, Nikčević - Ristić - Sise, Glavčić Živković, Ba - Buhta

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Gudelj, Lukasen, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Kostov, Handel – Čam, Ristić, Nijang.

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Albert RijeraMihailo RistićUŽIVOFeđa Dudić
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