TRANSFERI (utorak, 21. jul)

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- Silvester Džasper hoće u Belgiju, oprašta se protiv Brage. Opširnije OVDE.

- Saudijci ponudili 80.000.000 za Krisensija Samervila. Opširnije OVDE.

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- Vanja Drkušić bi mogao u Tursku, pominje se i Lacio. Opširnije OVDE.

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