TRANSFERI (utorak, 21. jul)
Najnovije vesti
uto. 21.07.26. | 20:12
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Barsa kreće po Laporta! Opširnije OVDE.
- Crvena zvezda dovela Lukasena! Opširnije OVDE.
- Dušan Tadić se seli kod Miloša Milojevića. Opširnije OVDE.
- Silvester Džasper hoće u Belgiju, oprašta se protiv Brage. Opširnije OVDE.
- Saudijci ponudili 80.000.000 za Krisensija Samervila. Opširnije OVDE.
- Alehandro Garnaćo blizu Aston Vile. Opširnije OVDE.
- Roma i Totenhem žele Andreasa Šjelderupa. Opširnije OVDE.
- Modrić ostaje u Milanu. Opširnije OVDE.
- Gudelj blizu potpisa za drugoligaša. Opširnije OVDE.
- Fener ne računa na Mimovića. Opširnije OVDE.
- Štoper Radnika pred transferom, može u Nemačku, Belgiju i Austriju. Opširnije OVDE.
- Vanja Drkušić bi mogao u Tursku, pominje se i Lacio. Opširnije OVDE.
- Ipsvič dogovorio tri pojačanja u jednom danu. Opširnije OVDE.
***