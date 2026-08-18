Savić u Azerbejdžanu, TSC-u 350.000 evra

Kako saznaje Mozzart Sport, TSC će od ovog transfera zaraditi 350.000 evra, a Savić je potpisao ugovor na dve plus jednu godinu. Brzonogi ofanzivac je odigrao tri meća za Topolčane u novoj sezoni Mozzart Bet Prve lige i upisao jednu asistenciju.

Ovo Dragoljubu Saviću nije prvi odlazak u inostranstvo. On je posle staža u mlađim kategorijama Vojvodine prešao u bečki Rapid, a odatle u letonski RFS, odakle je pre godinu i po dana došao u TSC.