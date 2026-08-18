(©neftchi.az)
(©neftchi.az)
Novinar V. Tomković

Savić u Azerbejdžanu, TSC-u 350.000 evra

Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 16:58

Krilni napadač prešao u Nefči

Posle godinu i po dana došlo je vreme za rastanak Dragoljuba Savića i TSC-a.

Krilni napadač Topolčana karijeru nastavlja u Azerbejdžanu. Savić je prešao u Nefči iz Bakua, klub koji dugo godina pronosi slavu te zemlje u evropskim kupovima.

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Kako saznaje Mozzart Sport, TSC će od ovog transfera zaraditi 350.000 evra, a Savić je potpisao ugovor na dve plus jednu godinu. Brzonogi ofanzivac je odigrao tri meća za Topolčane u novoj sezoni Mozzart Bet Prve lige i upisao jednu asistenciju.

Ovo Dragoljubu Saviću nije prvi odlazak u inostranstvo. On je posle staža u mlađim kategorijama Vojvodine prešao u bečki Rapid, a odatle u letonski RFS, odakle je pre godinu i po dana došao u TSC.

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