Savić u Azerbejdžanu, TSC-u 350.000 evra

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Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 16:58
Krilni napadač prešao u Nefči
Posle godinu i po dana došlo je vreme za rastanak Dragoljuba Savića i TSC-a.
Krilni napadač Topolčana karijeru nastavlja u Azerbejdžanu. Savić je prešao u Nefči iz Bakua, klub koji dugo godina pronosi slavu te zemlje u evropskim kupovima.
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Kako saznaje Mozzart Sport, TSC će od ovog transfera zaraditi 350.000 evra, a Savić je potpisao ugovor na dve plus jednu godinu. Brzonogi ofanzivac je odigrao tri meća za Topolčane u novoj sezoni Mozzart Bet Prve lige i upisao jednu asistenciju.
Ovo Dragoljubu Saviću nije prvi odlazak u inostranstvo. On je posle staža u mlađim kategorijama Vojvodine prešao u bečki Rapid, a odatle u letonski RFS, odakle je pre godinu i po dana došao u TSC.
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