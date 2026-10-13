Sedam minuta fudbalske eksplozije u Londonu: Sve je lakše kad Saka i Edegor priskoče u pomoć

Ubedljivije nego što se na isteku sat vremena igre činilo da će biti. Jer iako je u potpunosti kontrolisao meč, tim Mikela Artete suočavao se sa ogromnim problemima u završnici, nesposoban da makar jednu od sijaset prilika stvorenih u pomenutom periodu pretvori u pogodak. I mada se dalo naslutiti da će Lilov zid u jednom trenutku popustiti pod konstantnim naletima Arsenala, ništa nije ukazivalo na to da će ga vicešampion Evrope na kraju preskočiti kao plitak potok.

Sat vremena porođajnih muka, pa sedam minuta fudbalske eksplozije. To je najkraći mogući sažetak utakmice drugog kola između Arsenala i Lila, koju je uprkos velikom otporu koji su gosti pružili na Emiratima šampion Engleske na kraju ubedljivo dobio - 3:0 (0:0).

Međutim, kada je Jurijen Timber u maniru najboljih napadača sveta završnio jednu akciju i tako odškrinuo kapije Lilovog utvrđenja, londonski topovi su zapucali jedan za drugim, srušivši ga do temelja. I baš u trenucima kada je holandski defanzivac prekratio Arsenalove muke, Mikel Arteta je na teren poslao ono najbolje što ima - Bukaja Saku i Martina Edegora, da dovrše posao. Sa njima u igri, sve je lakše...

Mada je Arsenal i bez njih delovao vrlo organizovano, stvarao šanse. Ebereči Eze, koji je za vikend presedeo na klupi utakmicu protiv Lidsa, bio je najraspoloženiji u redovima domaćeg tima tokom prvog poluvremena. Sjajno je sarađivao sa Majlsom Luis Skelijem na levom krilu, imao najviše dodira u protivničkom šesnaestercu, pride i tri uspešna driblinga, koliko i svi ostali saigrači zajedno do pauze. No, stanje na semaforu nije se menjalo. A baš je Eze u finišu prvog dela imao sjajnu priliku kada ga je pomenuti Luis Skeli uposlio povratnim pasom na desetak metara udaljenosti odakle je bivši fudbaler Kristal Palasa pucao pravo u golmana gostiju Berkea Ozera. Ipak, najveći krivac što Arsenal na petnaestominutnoj pauzi nije imao makar minimalnu prednost bio je Bruno Gimaraes, koji je u 20. minutu na povratno dodavanje Timbera sa sedam metara promašio čitav gol. Probao je da školski 'otvori' stopalo i plasira loptu u bliži ugao, ali je bio poprilično neprecizan.

Već je počela da se oseća nervoza na tribinama Emirata kada je Timber izveo najlepši potez večeri. Dobio je loptu sa krila od Nonija Maduekea, u prijemu se oslobodio čuvara i majstorski 'bocnuo' Ozera. Konačno je očepilo... Nepun minut kasnije, Saka i Edegor (uz njih i Kai Haverc), spremni još koji minut ranije, pri rezultatu 1:0, da uđu u igru. Posle Timberovog gola, međutim, sve je bilo lakše, fudbalerima londonskog kluba zablistali su u punom sjaju.

Tri minuta nakon inicijalnog vođstva Eze je odličnu partiju krunisao golom. Edegor je započeo napad oduzevši loptu Nabilu Bentalebu na protivničkoj polovini, ona je očas posla stigla do Bukaja Sake, a ovaj je vratio na ivicu kaznenog prostora za sunarodnika, koji je u punom trku zakucao za prvenac u novoj sezoni.

Nedugo posle asistencije, Saka je došao i do gola. Sve u uvodnih šest minuta provedenih na terenu. Bila je to akcija trojice rezervista, započeta dodavanjem Edegora za Haverca, koji je nesebično vratio na peterac za Saku. Mat u tri poteza Arsenala, jednog od tek tri tima sa maksimalnim učinkom posle dva kola Lige šampiona. I jedinog koji još nije primio gol u 180 minuta evropskog fudbala (AEK i Mančester Siti takođe nisu, ali tek sutra igraju meč druge runde). Lil nije bio ni blizu da mu zatrese mrežu. Nije mu ni okvir gola pogodio nijednom...