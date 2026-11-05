Teško će još dugo biti 'Điđo plus 10' ako ovo potraje...

Na startu sezone na udaru navijača bio je Mark Geji, neprepoznatljiv u odnosu na uvodnih šest meseci u klubu, međutim gotovo da niko više ne priča o bivšem štoperu Kristal Palasa. Zasenio ga je Donaruma. Razume se, u negativnom smislu... Visoki Italijan, poznat pre svega po striktno golmanskim kvalitetima, sve manje i na njih može da se osloni prethodnih sedmica, zbog čega je pod sve većom lupom tradicionalno kritički nastrojene engleske fudbalske javnosti. I čini se da je pitanje vremena kada će biti golman koji je na Etihad stigao kao jedan od najboljih na svetu biti okarakterisan kao najslabija karika vicešampiona Engleske.

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Jer njegove brljotine više nisu slučajnost, štaviše postaju sve češća pojava. Bilo ih je i sinoć u Saksoniji: od užasnog pozicioniranja kojim je dozvolio Ridleu Bakuu da ga iz gotovo mrtvog ugla savlada početkom drugog poluvremena, preko nesigurne intervencije kod šuta Antonija Nuse iz prvog poluvremena do ništa bolje procene iz finiša utakmice kod centaršuta Davida Rauma koja je mogla Mančester Siti da košta pobede, usput i nekoliko nesigurnih dodavanja...

Mada, Donaruma nikada nije ni bio poznat po igri nogom, uostalom, Pep Gvardiola ga je angažovao godinu dana pre nego što će napustiti Mančester, nakon što je odustao od dotadašnje filozofije i osetio potrebu za golmanom koji je kompatibilniji sa novim, direktnijim stilom igre koji je samim tim zahtevao i tradicionalnije rešenje među stativama. I Donaruma je u prvoj sezoni opravdao očekivanja, sprečavao već viđene golove, vanserijskim paradama spasavao Mančester Sitiju pobede, kao onda onu u derbiju protiv Liverpula u februaru kada je krajnjim naporima 'iščupao' udarac Aleksisa Makalistera u nadoknadi.

Sada umesto toga na Donaruminom repertoaru mahom su kiksevi poput sinoćnjeg. Desetak dana pre toga šut Nikolasa Džeksona prošao mu je 'kroz ruke', desetak dana pre toga neshvatljivo je reagovao kod udarca Manjesa Aklijuš. A to su samo najupadljivije greške koje je napravio. Uz pomenuto, tu je i utisak da za golmana njegove visine (196 cm) i građe, ne gospodari svojim kaznenim prostorom onako kako bi morao, pa često ostaje zatečen ili 'kratak' kod loptu ubačenih u šesnaesterac.