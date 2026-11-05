Teško će još dugo biti 'Điđo plus 10' ako ovo potraje...
Vreme čitanja: 5min | čet. 05.11.26. | 16:34
Donaruma pravi sve očiglednije greške koje je sve teže ingorisati
Donedavno sve je izgledalo bajkovito, makar spolja. Mančester Siti je imao stopostotan učinak u Premijer ligi i samim tim bio lider, pa je sve ostalo nekako bilo zanemarljivo. Ali posle vezanih poraza u prvenstvu i nekoliko bledih partija usput koje su se završile trijumfalno, nezadovoljstvo na Etihadu i oko njega polako isplivava na površinu.
Mančester Siti se sve više muči, što je bilo evidentno i u sredu uveče protiv Lajpciga, u jedinoj od poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima koju je dobio u 90 minuta. A dobio ju je na jedvite jade, narodski rečeno na mišiće, i individualni kvalitet svojih igrača. Da budemo precizniji - ofanzivaca, pošto im saigrači iz defanzive vremenom sve više otežavaju posao. Pre svih Đanluiđi Donaruma...
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Na startu sezone na udaru navijača bio je Mark Geji, neprepoznatljiv u odnosu na uvodnih šest meseci u klubu, međutim gotovo da niko više ne priča o bivšem štoperu Kristal Palasa. Zasenio ga je Donaruma. Razume se, u negativnom smislu... Visoki Italijan, poznat pre svega po striktno golmanskim kvalitetima, sve manje i na njih može da se osloni prethodnih sedmica, zbog čega je pod sve većom lupom tradicionalno kritički nastrojene engleske fudbalske javnosti. I čini se da je pitanje vremena kada će biti golman koji je na Etihad stigao kao jedan od najboljih na svetu biti okarakterisan kao najslabija karika vicešampiona Engleske.
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Jer njegove brljotine više nisu slučajnost, štaviše postaju sve češća pojava. Bilo ih je i sinoć u Saksoniji: od užasnog pozicioniranja kojim je dozvolio Ridleu Bakuu da ga iz gotovo mrtvog ugla savlada početkom drugog poluvremena, preko nesigurne intervencije kod šuta Antonija Nuse iz prvog poluvremena do ništa bolje procene iz finiša utakmice kod centaršuta Davida Rauma koja je mogla Mančester Siti da košta pobede, usput i nekoliko nesigurnih dodavanja...
Mada, Donaruma nikada nije ni bio poznat po igri nogom, uostalom, Pep Gvardiola ga je angažovao godinu dana pre nego što će napustiti Mančester, nakon što je odustao od dotadašnje filozofije i osetio potrebu za golmanom koji je kompatibilniji sa novim, direktnijim stilom igre koji je samim tim zahtevao i tradicionalnije rešenje među stativama. I Donaruma je u prvoj sezoni opravdao očekivanja, sprečavao već viđene golove, vanserijskim paradama spasavao Mančester Sitiju pobede, kao onda onu u derbiju protiv Liverpula u februaru kada je krajnjim naporima 'iščupao' udarac Aleksisa Makalistera u nadoknadi.
Sada umesto toga na Donaruminom repertoaru mahom su kiksevi poput sinoćnjeg. Desetak dana pre toga šut Nikolasa Džeksona prošao mu je 'kroz ruke', desetak dana pre toga neshvatljivo je reagovao kod udarca Manjesa Aklijuš. A to su samo najupadljivije greške koje je napravio. Uz pomenuto, tu je i utisak da za golmana njegove visine (196 cm) i građe, ne gospodari svojim kaznenim prostorom onako kako bi morao, pa često ostaje zatečen ili 'kratak' kod loptu ubačenih u šesnaesterac.
I zato se sredinom prošle nedelje, kada je Heronimo Rulji odbranio dva jedanaesterca u penal seriji protiv Brajtona, među navijačima Sitija povela debata o tome da li bi Španac mogao da dobije veće poverenje Enca Mareske. Govorio je o tome odmah posle meča Liga kupa sa Brajtonom i sam Italijan, s tim da je on u startu zauzeo defanzivan stav, obrazloživši da se njegov izbor startne postave sveo na 'Điđa plus desetoricu'.
"Mislim da je jedno reći da je u ovom trenutku to Điđo plus 10 deset (igrača, prim.aut.), a potpuno druga stvar reći da je nezamenjiv. To su dve različite stvari. Nijedan igrač nije nezamenjiv, ali u ovom trenutku to je Điđo plus 10. Tako ja to trenutno vidim", slikovito je objasnio Mareska između dve utakmice sa Brajtonom.
No, sinoć je usledila je još jedna greška koja je dovela do primljenog gola. Greška koju i sam Mareska, doduše, naziva baš tako, ali i pored nje ne menja stav.
"To nije razlog za zabrinutost, ali jeste greška. Svesni smo da je to greška. U ovom trenutku ne razmišljam o situaciji sa golmanima", jasan je bio Italijan i praktično nagovestio da će Donaruma i za vikend na gostovanju Notingem Forestu biti među stativama kada će pokušati da prekine Sitijev niz od sedam utakmica na kojima je primio makar po gol. A primio je mnogo više u tom periodu, u proseku dva po meču...
Mada više od same statistike brine to koliko Donaruma odiše nesigurnošću. I pitanje je koliko će Mareska još moći to da ignoriše. Ili jednostavno ne ignoriše već je samo svestan da nema dovoljno kvalitetnu rezervnu opciju kakva je prošle sezone bio Džejms Traford, nekoga kome bi mogao da se okrene kada mu je zatreba promena.
Možda mu je potrebna već sada?